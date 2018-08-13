CHP'li Aksünger: Ülke çok kötü durumda, tüzük kurultayının ne kıymeti var

CHP içi muhalefet, dün Muharrem İnce’nin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya olağanüstü kurultayın olması için imza veren bazı isimler katılmadı. Bunlardan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger, toplantıya katılmama gerekçesini “Tüzük kurultayı toplanırsa, tüzüğün değiştirilmesi için destek veririm ama ülke çok kötü durumda. Şu an bir tüzük kurultayının ne kadar kıymeti var, bu soru işareti” dedi.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, CHP’de parti içi muhalefet, kurultayın toplanmaması üzerine, yeni yol haritasını belirlemek üzere Ankara’da bir otelde dün bir araya geldi. Ancak bu toplantı CHP içi muhalefetteki kırılmayı ortaya koydu. Muhalefetin çağrısına destek verip olağanüstü kurultay için imza atan delegelerin yarısına yakını toplantıya katılmadı.

“Kılıçdaroğlu’nun liderlik yapması gerekiyor"

Daha önce olağanüstü kurultay çağrısına imzalarıyla destek veren İzmir milletvekili Selin Sayek Böke ve eski İstanbul milletvekili İlhan Cihaner’in içinde yer aldığı ‘Gelecek İçin Biz’ grubu, PM üyeleri Hakkı Süha Okay, Erdal Aksünger, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıgil toplantıya katılmayanlar arasındaydı.

Aksünger, katılmama gerekçesini, “Tüzük kurultayı toplanırsa, tüzüğün değiştirilmesi için destek veririm ama ülke çok kötü durumda. Pazartesi neye uyanacağımız belli değil. Şu an bir tüzük kurultayının ne kadar kıymeti var, bu soru işareti. Yapılması gereken şu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik yaparak partiyi toplaması” sözleriyle açıkladı.

Kurultay için imza veren isimlerden PM üyesi Hakkı Süha Okay’ın da bir süre önce Muharrem İnce ile görüşerek, “tartışmaların dindirilmesi ve yeni girişimlerin yerel seçim sonrasına bırakılması” yönündeki talebini ilettiği öğrenildi.

"MYK değişikliği, delegeleri genel merkeze yaklaştırdı"

Kulislerde muhalefette yaşanan kopuşun nedenleri birkaç başlıkta sıralanıyor. Bazı delegeler Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün ve PM üyesi Gaye Usluer’in de içinde yer aldığı çağrı heyetine tepki nedeniyle tüzük kurultayını desteklemeyeceğini dile getirirken, bu tepkinin nedeninin imza toplama sürecindeki yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) yaptığı değişikliğin de tepki nedeniyle imza veren delegelerin yeniden genel merkeze yaklaşmasına neden olduğu kaydediliyor. Bazı partililer ise Türkiye’nin ekonomik krize sürüklendiğini ve bu dönemde tüzük kurultayı toplamanın zaman kaybı olacağını savunuyor.