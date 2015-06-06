CHP'li Aksünger: Seçim gecesi interneti yavaşlatıp kapatabilirler!

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin seçim gecesi interneti yavaşlatıp kapattırabileceğini ileri sürdü. Aksünger, ilk olarak T24 yazarı Füsun Sarp Nebil’in ortaya çıkardığı, Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin servis sağlayıcı firmalardan seçim ertesi gününe kadar 24 saat boyunca avukat bulundurmasını istediği yazıyla ilgili açıklama yaptı.

Füsun Sarp Nebil: Erişim Sağlayıcılar Birliği, internet sağlayıcılarının seçim süresince avukat bulundurmasını istedi!

Aksünger, açıklamasında Erişim Sağlayıcılar Birliği’nin, internet servis sağlayıcı firmalara gönderdiği '03 Haziran 2015 günü saat 18.00'den 08 Haziran 2015 günü saat 09.00'a kadar, işletmenizden biri teknik, biri hukukçu olmak üzere en az 2 personelin belirtilen tarihlerde 24 saat süreyle Birliği'miz ile irtibat halinde olmak üzere hazır bulundurulmasını ve bu personellerin iletişim bilgilerinin info@esb.org.tr e-posta adresine bildirilmesi' talimatına yer verdi.

Türkiye için son derece önem taşıyan 7 Haziran seçimlerinin arifesinde, seçimin ertesi gününe kadar 24 saat boyunca avukat bulundurmasını istenilmesinin gerekçeleri BTK’nin açıklanmak zorunda olduğunu kaydeden Aksünger şu açıklamayı yaptı:

'Yasal yetkisi yok'

“Yasal olarak böyle bir talepte bulunma yetkisi olmayan ve hükümetin arka bahçesi olarak görev yapan Erişim Sağlayıcıları Birliği hangi gerekçeyle servis sağlayıcılardan internet trafiğinin en yoğun yaşanacağı bu günlerde bir teknik elemanın ve bir hukukçunun hazır bulunması talebinde bulunmuştur? Bu talimatı kendilerine kim vermiştir? Biran önce açıklanmalıdır.

Bu kararla hükümet, BTK aracılığıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne seçim gecesi interneti yavaşlatıp kapattırabilecek. Şu anda Danıştay’ın aldığı karar neticesinde yasal olarak yok hükmünde olan Erişim Sağlayıcıları Birliğinin kuruluş kanununda bile yer almayan böyle bir yetkiyi kullanmaya çalışması anlaşılmaz bir durumdur. Bu durum yasa ve kanunlara aykırıdır. Suç işlenmektedir.

Gönderilen yazıda seçimden sonra saat 09.00’a kadar ibaresinin konulmasının nedeni yapılacak olası seçim hilelerinin sosyal medyada ve internette paylaşımını engelleyerek olası internet kesintilerine kılıf ayarlamaktır. BTK, Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin, internet servis sağlayıcılarından seçim süresince avukat ve bir personel bulundurulması talebinin gerekçelerini en kısa sürede açıklamak zorundadır.”