Seçim günü hava durumu nasıl olacak?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yarın Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

CİHAN'da yer alan habere göre, Eroğlu, 'seçim günü hava durumuna' ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “7 Haziran pazar günü Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya, Düzce, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Diğer bölgelerimizin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor” bilgisini paylaştı.