CHP'li Aksünger: Partinin bugün genel başkana değil, lider ve kadrolara ihtiyacı var

CHP Parti Meclisi (PM) ​üyesi ​Erdal Aksünger, ​24 Haziran'daki ​ Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra halkla arasında güven sorunu olduğunu belirttiği CHP’nin tüm bunları aşması ve kendini toparlayabilmesi için ​kurultaya​ gitmesi gerektiğini söyledi. Yerel seçimlere partinin bu ​şekilde ​gitmesi​ durumunda hayal kırıklığı yaşayabileceğini de ifade eden Aksünger, “Kurultay toplanmasın diye verilen vaatle​r,​ CHP’nin yerel seçimlerde halkın beklentilerini yerle bir etmiştir” diye konuştu.

Parti yönetiminde daha önce önemli görevler üstlenen ve son seçimlerde aday gösterilmeyen CHP Parti Meclisi (PM) ​ü​yesi Aksünger, ​'partisinin ​bugün genel başkana değil, lider ve kadrolara ihtiyacı olduğunu​'​ söyledi. Bu şekilde yerel seçimlere gidilmesi halinde kendisinin de daha önce olduğu gibi elinden ​gelen çalışmayı yapacağını​ belirten Aksünger, “Bana karşı yapılmış tüm haksızlıklara rağmen elimden geleni yaptım ve yaparım ama bu tek başına yeterli bir şey değil” dedi.

"Eğer bu şekilde yerel seçime gidilecekse..."

Aksünger’in değerlendirmeleri şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili halkla arasında yaşanan güven problemi var. Bu büyük bir problem, bunun yeniden kazanılması bir liderlik işi ama bugün öyle liderlik yapan yok. Eğer bu şekilde yerel seçime gideceksek sırf kurultay toplanması diye yerelde aslında tüm yöneticilere çok ciddi vaatlerle önlenmeye çalıştı. Bu önümüzdeki yerel seçimi bana göre kilitledi.

"Parti kendini kurultayla toparlar"

Adaylıklar konusunda, kadrolar konusunda olsun kurultay toplanmasın diye verilen vaatler bana göre, bundan sonra CHP’nin yerel seçimlerde halkın beklentilerini yerle bir etmiştir. Güven vermeye ihtiyacı olan CHP’nin kendi toparlayabilmesi ihtiyacı var. Toparlayabilmenin temeli de ister ister yerel seçim olsun olmasın kurultayın yapılmasıdır. Yerel seçimlere önümüzde 7 ay var. Zaten bugünden hangi çalışmaya başlamışlar ki? Yerel seçimlerde zaten dinamikler kendilerini 2 yıldan beri hazırlıyorlar, onlar kendi koltukları için uğraşıyorlar. Belediye başkanlıkları, Belediye Meclisi Üyelikleri için de onlar hazırlanıyor.

"Kurultay dediğin nedir ki?"

CHP’de 45 günden önce belediye başkanlıklarının açıklandığını gördünüz mü? O zaman kurultay dediğin nedir ki? 15-20 gün sonra kurultayı yapabilirsiniz. Bu kurultay meselesi sembolik olmaktan çıkıp elzem oldu.

"Elimden geleni yaparım ama..."

Güven olmazsa çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağımızı bugünden görüyoruz. Kendi adıma bana karşı yapılmış tüm haksızlıklara rağmen hepsinde elimden geleni yaparım ama bu tek başına yeterli değil.

Bugün CHP’de genel başkana değil, lidere ihtiyaç var, kadrolara ihtiyaç var. Yoksa kimler geldi, geçti. Ama esas olan CHP’dir."