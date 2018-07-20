CHP'li Aksünger: İyi Parti CHP'ye nankörlük ediyor

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, dün katıldığı televizyon programında kurultay tartışmalarının yanı sıra 24 Haziran seçimleri hakkında da açıklamalarda bulundu. İsim vermeden İyi Parti 'nin kurucu üyelerinden Mehmet Aslan'ın ifadelerini eleştiren Aksünger, ''İyi Parti CHP 'ye nankörlük ediyor" dedi

''HDP ile ittifak yapmalıydık''

Bir dönem CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Erdal Aksünger dün Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Aksünger, adını anmadan İyi Parti 'nin kurucu üyelerinden Mehmet Aslan'ın "AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İyi Parti ona destek olacak" açıklamasına da atıfta bulundu. "İyi Parti CHP 'ye nankörlük ediyor" diyen Aksünger, sözlerinin devamında "CHP , HDP ile ittifak yapmalıydı, geleceği inşa ederdik" ifadesini kullandı.

''Önümüzdeki çarşamba bu iş biter''

Kurultay hakkında da açıklamalarda bulunan Aksünger, Muharrem İnce'ye yakın isimlerin için imza topladığının hatırlatılması üzerine, delegelere imza vermemeleri ya da verdikleri imzaları geri çekmeleri için baskı yapıldığını söyledi.

Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına Muharrem İnce ile birlikte birçok adayın çıkabileceği görüşünü dile getiren Aksünger, "Kurultay için yeterli imza toplanacaktır. Önümüzdeki salı, çarşamba bu iş biter" ifadesini kullandı.