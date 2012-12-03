CHP'li Aksünger: Hava Kuvvetleri’nde ‘ahlak bekçisi’ özel bir ekip mi kuruldu

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in özel soruşturma talimatı verdiği üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’nun intiharına giden süreci araştıran CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda adeta ahlak bekçiliğine soyunarak, kendi yaşam tarzlarına uymayanları ordudan temizlemek, bu tür işlemleri takip etmek için özel bir ekibin kurulduğu, yaklaşık 200 subay ve astsubayın bu şekilde sorgulandığı iddia ediliyor” dedi.

Aksünger, hakkındaki ‘ahlaksızlık’ suçlamasından sonra TSK ile ilişiği kesilen, 27 yaşında intihar eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komutanlığı’nda üsteğmen rütbesindeki Nazlıgül Daştanoğlu’nun, durumunu TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a konuyla ilgili bir dizi soru yönlendirdi.

‘Aile yargıya başvurursa yanlarında olurum’

Daştanoğlu’nun acı ailesiyle konuşan ve intihara kadar olan sürecin nasıl örüldüğünü ayrıntılarıyla öğrenen CHP’li Aksünger, T24’e, “Aile, yargıya başvurmak isterse her türlü destekle yanlarında olurum” dedi. Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verilen soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Disiplinsizlik ve ahlaksızlık suçlaması

06 Kasım 2012 tarihinde disiplinsizlik ve ahlaksızlık suçlamasıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığından atılan Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu, 07 Kasım 2012 tarihinde silahını teslim etmeye giderken intihar etmiştir. 31.08.2009 tarihinde boşanmak için mahkemeye başvurmuş, 05.10.2010 tarihinde karar verilen duruşması devam ederken eski eşiyle aynı yerde çalışması nedeniyle kendisinin Adana’yı istemesine rağmen, Kayseri’ye tayini çıkmıştır.

Hava Kuvvetleri özel hayatın gizliliğini ihlal etti

2012 Mart ayından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığının, hakkında soruşturma başlattığı, soruşturmada özel hayatın gizliliğini ihlal eden yöntemlerle aykırı sorular sorularak psikolojik baskı uygulandığı, öyle ki geçmiş yıllara dönük olarak diğer kişilere attığı telefon mesajlarının içeriğinin neler olduğu, aynı lojmanda oturduğu komşusu olan başka bir subayla ilişkisi olup olmadığının sorulduğu, yapılan soruşturma neticesinde ordudan atıldığı, yaşadığı bu durumu kabullenemediği için Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’nun hayatına son verdiği, ayrıca orduda yaklaşık 200 kadar subay hakkında da benzer şekillerde soruşturmalar açıldığı basında ve kamuoyunda yer almıştır.

Soruşturma hangi gerekçelerle yapıldı?

Soruşturma hangi tarihlerde, hangi gerekçelerle yapılmıştır? Soruşturmayı gerçekleştiren heyette kimler vardır? Soruşturmada kaç kişi dinlenmiştir? Dinlenen kişiler kimlerdir? Bu kişilere hangi sorular sorulmuştur?

‘Niye sivillerle görüşüyorsun’ sorgusu

Hayatını kaybeden Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’na hangi sorular sorulmuştur? Sorgulamada tutanak ve benzeri kayıt tutulmuş mudur? Sorulan sorular arsında “Eşinden ne zaman, neden boşandın, hangi otellerde yattın, diğer dinlenen kişiler seni sattı, sen neden onları koruyorsun, Milli Güvenlik Dersine girdiğin okulda ders çıkışı neden sivil kişilerle görüşüyorsun” şeklinde sorulan sorular var mıdır?

İfadeler baskı altında mı alındı?

Diğer dinlenen kişilere bu olayla ilgili olarak aksi yönde ifade verirlerse ordudan atılacakları şeklinde baskı yapılmış mıdır? Yapıldı ise nedeni nedir? Bu kişilerin ifade tutanakları mevcut mudur?

Telefon görüşmeleri, kalıtları nasıl elde edildi

Soruşturma sırasında sorulduğu iddia edilen telefon görüşmeleri kayıtları nereden ve nasıl temin edilmiştir? Hangi tarihler arasında ve kimler tarafından, dinleme ve takip yapılmıştır? Yapılan dinleme ve kayıtlardan Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu haberdar edilmiş midir? Bu kayıtlar yasal mıdır? Yasal değilse bu dinlemeleri yapanlar hakkında herhangi işlemleri yapacaksınız?

Eşinden boşananlara yönelik suçlama

Orduda eşinden boşanmış, ya da benzer şekilde yaşadığı olaylar nedeniyle soruşturma geçiren, halen soruşturması devam eden kaç subay ve astsubay vardır? Bunların arasında ordudan ilişiği kesilen var mıdır? Varsa bu kişilerin görevleri ve kendilerine isnat edilen suçlama nedir?

‘Ahlak bekçiliğine soyunmuş’ özel bir eki mi kuruldu?

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Üsteğmen olarak görev yapan bir subayın, kişilik hakları ihlal edilerek sorguya tabi tutulması, bu sorguyu yapanların adeta ahlak bekçiliği görevine soyunarak, kendi yaşam tarzlarına uymayanları ordudan temizlemek gibi bir görevi yerine getirmek istedikleri, ordunun içinde bu tür işlemleri takip etmek için özel bir ekibin kurulduğu doğru mudur? Doğru ise bu ekipte kimler vardır? Görevleri nelerdir? Bu yetkiyi hangi makam adına kullanmaktadırlar?

Nazlıgül’ün silahı neden alınmadı?

Orduyla ilişkisi kesilen bir subayın silahını geri teslim etme süreci nasıldır? 06 Kasım 2012 tarihinde ilişiğinin kesildiğinin bildirilmesine rağmen Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’ nun silahı neden teslim alınmamıştır? Bu bir ihmal midir? İhmal ise bu ihmali gerçekleştiren görevliler hakkında hangi işlemleri yapacaksınız?

Vicdanları sızlamıyor mu?

Hakkında, gerçekliği kabul edilmediği iddia olunan ifade ve iftiralarla hakkında soruşturma açılan, kişilik haklarının gizliliği ihlal edilerek yasadışı olarak dinlenen ve takip edilen, hatta kendisi hakkında gerçek dışı ifade vermediği için en yakın arkadaşının ordudan atıldığını bilen, yaşatılan baskılar nedeniyle, intihar eden, 29 yaşında 4,5 yaşında bir çocuk annesi olan Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’na vicdanınızı sızlatıyor mu?