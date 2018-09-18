CHP'li Akkaya: Yatakhanelerin hiç temizlenmediği ortada, Çalışma Bakanlığı denetlemiş mi sormak lazım

CHP’nin sendikacı ve işçi kökenli eski milletvekili Yakup Akkaya, 3. havalimanı inşaatında iş bırakma eylemi gerekçelerinden biri olan tahtakurusunun başka hastalıklara neden olabileceği riskine karşı tüm işçilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi. "Yatakhanelerini ne kadar bakımsız, hiç temizlenmediği, işverenin bu konuyla ilgili hiç denetim yapmadığı ortada" diyen Akkaya, "Çalışma Bakanlığı’nın burada denetim yapıp yapmadığının sorulması gerekir" ifadesini kullandı.

“Tahtakurusu pislikten meydana gelir. İşçilerin farklı bir hastalıklara yakalanmayacaklarının garantisi var mıdır” diyen Akkaya, “Sonuçta bu bir temizlik ve hijyen sorunu. İşçiler de farklı farklı hastalıklar çıkabilir. Orada çalışan bütün işçilerin bir sağlık kontrolünden geçirilmesi lazım. Mikrop kapmış olabilir onların aileleri var, çoluk ve çocukları var” diye konuştu.

Bu tür yerlerin denetiminden sorumlu Çalışma Bakanlığı’nın burada denetim yapıp yapmadığının sorulması gerektiğini ifade eden Akkaya, çocuk işçi olarak 11 yaşında başladığı çalışma hayatında tahtakurularının olduğu bir yere rastlamadığını belirtti.

CHP’de, meslek örgütleri, sendikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevi de yapmış olan eski milletvekili, sendikacı Yakup Akkaya’nın T24’ün 3. havalimanı inşaatında çalışan işçilerin kötü yaşam koşullarından dolayı yaptıkları eyleme ilişkin sorularına değerlendirmesi şöyle:

“Yatakhaneleri ne kadar bakımsız, hiç temizlenmediği, göz yumduğu ortada”

Bu iş sağlığı ve iş güvenliğinin ötesinde bir olay. 40 yıl öncesinden de öteye bir çalışma koşullarının olduğu görülüyor. Orada bir tahtakurusu artık dünyaya güldürecek bir pozisyona soktular bu ülkeyi. 21. yılının 18 yılı bıraktığımız bu süreçte hâlâ işçilerin çalıştığı ve orada konakladıkları ve işverenin sorumluğunda olan yerlerin insani olmayan koşullarla bundan 70-80 yıl önceki olumsuz koşullardan öte bir koşullarla çalışması kabul edilemez. Ben 11 yaşında başladım çalışmaya, olumsuz birçok iş yerleri ile karşılaştım, havasız, aydınlatması kötü, iş yerlerinde karşılaştım ama bir tahtakurusu problemi olan işyeriyle karşılaşmadım. Çok saçma gerçekten, yatakhanelerini ne kadar bakımsız, hiç temizlenmediği, işverenin bu konuyla ilgili hiç denetim yapmadığı, göz yumduğu ortada.

Sonuçta bu bir temizlik ve hijyen sorunu. İşçiler de farklı farklı hastalıklar çıkabilir. Orada çalışan bütün işçilerin bir sağlık kontrolünden geçirilmesi lazım. Mikrop kapmış olabilir onların aileleri var, çocukları var, bunlar işveren tarafından yapılmalıdır, bana ne diyemez. Çünkü işveren sahası içinde yapılan bir olaydır. İşçinin kendi evinden bahsetmiyoruz biz. İşverenin sorumluluğu altında olabilecek saralardan işveren sorumludur.

“Çalışma Bakanlığı’na bir şikâyet var mıdır?"

Çalışma Bakanlığı’nın denetiminde buralar. Şikâyet üzerine Sağlık Bakanlığı gelir. Birinci muhatap Çalışma Bakanlığı’dır. Çalışma Bakanlığı’na bu konuda yapılan şikayetler var mıdır? Ona bakmak lazım. Milletvekilini bile Şantiyeye sokmayan işçilerin çalıştığı yerlerin görülmesini engelleyen bir anlayış Çalışma bakanlığı yetkililerini sokar mı?

Tahta kurusu olan bir yerde bir yatakhane uyuyorlarsa bundan çok farklı sağlık koşulları ortaya çıkıyor. Tahtakurusu pislikten meydana gelir. İşçilerin farklı bir hastalıklara yakalanmayacağının bir garantisi var mıdır? Tedbirler almak lazım.

Ben de çok farklı iş kollarında çalıştım. Ama hiç tahta kurusuyla karşılaştığım iş yeri olmadı. O kadar yıl iş yeri temsilciliği yaptım, sendikada yöneticilik yaptım, fabrikayı bilirim, şimdiye kadar böyle bir şey duymadım.

Akkaya kim?

Basın İş Sendikasında İş Yeri Temsilciliği, Genel Teşkilat Sekreterliği, Genel Eğitim Sekreterliği, Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerinde bulundu. Türk İş Başkanlar Kurulu Üyeliği, Meslek Kuruluşları, İşçi Sendikaları ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

İşçilerin talepleri

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin şirket yönetimine ilettiği talepler şöyle:

— Eyleme katılan işçiler işten atılmayacak.

— Habersiz şekilde işten atılanlar işe iade edilecek.

— Servis sorunu çözülecek.

— Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılacak, tahtakurusu sorunu çözülecek.

— Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi, gerekli sağlık malzemelerinin temin edilmesi sağlanacak, işçilere dönük aşağılayıcı muamele engellenecek.

— Maaşların tamamı hesaba yatırılacak, elden maaş ödemesi yapılmayacak.

— Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler ödenecek.

— İşçi ve formenler aynı yemekhanede yemek yiyecek.

— Sorunlara sebep olan İGA yetkilileri görevden alınsın.

— Talepler basın karşısında okunacak.

— İş cinayetleri çözülecek.

— 6 aydır maaşları yatırılmayan işçilerin ödemelerinin yapılması.