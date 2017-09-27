CHP’li Akın: Vanaları kapatmadan önce hükümete yakın, petrol ticareti yapan kişiler ticareti kessin

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuyla ilgili “vanaları kapatırız” açıklamasını ekonomik ambargo açısından oldukça etkili bir yöntem olarak değerlendirdi.

Petrol şirketlerinin profillerine dikkat çeken Akın, “Özellikle bu şirketlerin profiline bakacak olursak vanaları kapatmadan önce hükümete yakın petrol ticareti yapan kişilerin ticareti kesmesi çok yerinde olacak ve samimiyetlerini gösterecektir” diye konuştu.

T24’e değerlendirmelerde bulunan CHP’li Akın, Cumhurbaşkanı ve hükümetten, Barzani yönetimine karşı uygulanacağı söylenen yaptırım kararlarına ilişkin açıklamaları şöyle değerlendirdi:



“Vanaları kapatmadan önce hükümet yakın petrol ticareti yapanlar…”



“Türkiye’nin vanaları kapatması Barzani üzerinde bir tehdit oluşturacaktır ve ekonomik ambargo olarak oldukça etkili bir yöntemdir lakin özellikle bu şirketlerin profiline bakacak olursak vanaları kapatmadan önce hükümete yakın petrol ticareti yapan kişilerin ticareti kesmesi çok yerinde olacak ve samimiyetlerini gösterecektir.”



“2020 yılına taşınma süresini uzatan aynı hükümet”



“Şu da acı bir gerçektir ki Türkiye üzerinden petrol taşınmasına izin veren süreyi 2020 yılına kadar uzatan da aynı hükümettir. 7 Haziran 2015 seçimlerinden 5 gün önce Bakanlar Kurulu, koalisyon ihtimaline karşı apar topar bir şekilde yetki süresinin dolmasına daha 2 yıllık bir süre olmasına karşın 2020 yılının sonuna kadar yeniden uzatma kararı almıştır.

Hükümet o dönem koalisyonu, IKBY’nin bağımsızlığından daha tehlikeli görmüştür. Transit için her türlü adımları cesurca atanlar bugün yine “yanılmışız” diyorlar. Hükümeti vanaları kapatma konusunda samimi ve kararlı davranmaya davet ediyorum.”