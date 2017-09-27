T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’li Akın: Vanaları kapatmadan önce hükümete yakın, petrol ticareti yapan kişiler ticareti kessin

"Hükümet vanaları kapatmada samimi ve kararlı davransın"

27 Eylül 2017 00:31

Hülya Karabağlı

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuyla ilgili “vanaları kapatırız” açıklamasını ekonomik ambargo açısından oldukça etkili bir yöntem olarak değerlendirdi.  

Petrol şirketlerinin profillerine dikkat çeken Akın, “Özellikle bu şirketlerin profiline bakacak olursak vanaları kapatmadan önce hükümete yakın petrol ticareti yapan kişilerin ticareti kesmesi çok yerinde olacak ve samimiyetlerini gösterecektir” diye konuştu.

T24’e değerlendirmelerde bulunan CHP’li Akın, Cumhurbaşkanı ve hükümetten,  Barzani yönetimine karşı uygulanacağı söylenen yaptırım kararlarına ilişkin açıklamaları şöyle değerlendirdi:

“Vanaları kapatmadan önce hükümet yakın petrol ticareti yapanlar…”
 

“Türkiye’nin vanaları kapatması Barzani üzerinde bir tehdit oluşturacaktır ve ekonomik ambargo olarak oldukça etkili bir yöntemdir lakin özellikle bu şirketlerin profiline bakacak olursak vanaları kapatmadan önce hükümete yakın petrol ticareti yapan kişilerin ticareti kesmesi çok yerinde olacak ve samimiyetlerini gösterecektir.”
 

“2020 yılına taşınma süresini uzatan aynı hükümet”
 

“Şu da acı bir gerçektir ki Türkiye üzerinden petrol taşınmasına izin veren süreyi 2020 yılına kadar uzatan da aynı hükümettir. 7 Haziran 2015 seçimlerinden 5 gün önce Bakanlar Kurulu, koalisyon ihtimaline karşı apar topar bir şekilde yetki süresinin dolmasına daha 2 yıllık bir süre olmasına karşın 2020 yılının sonuna kadar yeniden uzatma kararı almıştır.
Hükümet o dönem koalisyonu, IKBY’nin bağımsızlığından daha tehlikeli görmüştür. Transit için her türlü adımları cesurca atanlar bugün yine “yanılmışız” diyorlar. Hükümeti vanaları kapatma konusunda samimi ve kararlı davranmaya davet ediyorum.”

ETİKETLER

Ahmet Akınıkbyreferandumvanaları kapatmak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24