T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’li Akın: Muhalefeti susturduktan sonra Meclis TV’nin yayın süresini uzatıyorlar

"AKP ve muhalefet partisi olma özelliğini kaybeden MHP yine demokratik değerlerle örtüşmeyen uygulamalar peşindedir"

13 Temmuz 2017 20:52

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, TBMM Anayasa Komisyonu’nda  yarın başlayacak  iç tüzük değişiklik teklifiyle ilgili  “Vatandaş ile temsilcileri arasındaki en etkili iletişim aracını koparan Meclis TV, muhalefetin sesini kısmayı planladıkları için yayın süresini uzatıyor” dedi.

“MHP’nin muhalefet partisi olma özelliğini kaybettiğini” söyleyen Akın’ın yazılı açıklaması şöyle:

"AKP ve MHP ele ele verip muhalefetinin sesini kısmaya hazırlanıyor. Parlamentoyu tasfiye etmek için ellerinden geleni ardına koymuyorlar ancak İç Tüzük değişikliklerinde dikkat çeken en önemli husus Meclis TV’nin yayın saati ile ilgili. Yeni İç Tüzük değişikliği ile birlikte 19.00’a kadar olan yayın süresi saat 21.00’a uzatılıyor. 2011 milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclis TV yayınlarına kısıtlama getirilmişti. Gerekçe olarak da harcamalarda tasarruf ve TRT ile yapılan protokoller öne sürülmüştü. Ülkenin hükümet sistemini değiştiren anayasa değişikliği sürecinde bile yayın yapmayan Meclis TV ne tesadüftür ki yayın süresini uzatıyor.

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunun 21 inci Maddesinde; ‘‘Türkiye Radyo Radyon Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarını radyodan dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapar ’’hükmü bulunmaktadır. Meclis TV kanunun bu maddesini ihlal etmiştir.

Meclis TV etkin bir siyasal iletişim aracıdır, bugüne kadar tüm itirazlarımıza rağmen halkın haber alma özgürlüğü kısıtlanarak yayınlarında sorunlar çıkarmıştır. Vatandaş ile temsilcileri arasındaki en etkili iletişim aracını koparan Meclis TV, muhalefetin sesini kısmayı planladıkları için yayın süresini uzatıyor. AKP ve muhalefet partisi olma özelliğini kaybeden MHP yine demokratik değerlerle örtüşmeyen uygulamalar peşindedir. "

ETİKETLER

CHPBalıkesirmilletvekiliGenel Başkan YardımcısıAhmet AkınTBMMAnayasa Komisyonuiç tüzükMeclis TV

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24