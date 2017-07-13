CHP’li Akın: Muhalefeti susturduktan sonra Meclis TV’nin yayın süresini uzatıyorlar

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, TBMM Anayasa Komisyonu’nda yarın başlayacak iç tüzük değişiklik teklifiyle ilgili “Vatandaş ile temsilcileri arasındaki en etkili iletişim aracını koparan Meclis TV, muhalefetin sesini kısmayı planladıkları için yayın süresini uzatıyor” dedi.

“MHP’nin muhalefet partisi olma özelliğini kaybettiğini” söyleyen Akın’ın yazılı açıklaması şöyle:

"AKP ve MHP ele ele verip muhalefetinin sesini kısmaya hazırlanıyor. Parlamentoyu tasfiye etmek için ellerinden geleni ardına koymuyorlar ancak İç Tüzük değişikliklerinde dikkat çeken en önemli husus Meclis TV’nin yayın saati ile ilgili. Yeni İç Tüzük değişikliği ile birlikte 19.00’a kadar olan yayın süresi saat 21.00’a uzatılıyor. 2011 milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclis TV yayınlarına kısıtlama getirilmişti. Gerekçe olarak da harcamalarda tasarruf ve TRT ile yapılan protokoller öne sürülmüştü. Ülkenin hükümet sistemini değiştiren anayasa değişikliği sürecinde bile yayın yapmayan Meclis TV ne tesadüftür ki yayın süresini uzatıyor.

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunun 21 inci Maddesinde; ‘‘Türkiye Radyo Radyon Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarını radyodan dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapar ’’hükmü bulunmaktadır. Meclis TV kanunun bu maddesini ihlal etmiştir.

Meclis TV etkin bir siyasal iletişim aracıdır, bugüne kadar tüm itirazlarımıza rağmen halkın haber alma özgürlüğü kısıtlanarak yayınlarında sorunlar çıkarmıştır. Vatandaş ile temsilcileri arasındaki en etkili iletişim aracını koparan Meclis TV, muhalefetin sesini kısmayı planladıkları için yayın süresini uzatıyor. AKP ve muhalefet partisi olma özelliğini kaybeden MHP yine demokratik değerlerle örtüşmeyen uygulamalar peşindedir. "