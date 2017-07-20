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Politika

CHP’li Akın: Katar artık umut vermiyor

"Suudi turistler Katar ile ilişkilerden dolayı ülkemizi tercih etmiyor”

20 Temmuz 2017 01:23

CHP Balıkesir Milletvekili,  Meclis Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Akın,  AKP’nin Katar ile ilişkilerinin Türkiye’nin milli çıkarlarına ters olduğunu ve iktidarın Katar sevdasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.  “Katar artık umut vermiyor” diyen Akın, Körfez ülkeleriyle ilişkileri düzeltecek adımlar atılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

“Suudi turistler Katar ile ilişkilerden dolayı ülkemizi tercih etmiyor” diyen  Akın’ın yazılı açıklaması şöyle:

 ‘‘AKP’nin Katar ile ilişkileri milli değil ideolojiktir. İktidar, Katar’ı korumak için asker gönderirken, Katar bizimle müzakereye bile oturmayıp masadan kalkan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte 10 yıllığına doğalgaz arama çalışmaları yapacak. Rumlar ada sadece kendilerininmiş gibi davranıyor, AKP’nin 'ne olursa olsun yanındayız' dediği Katar da onlara destek oluyor.

Katar ile ilgili sıkıntılar bununla da sınırlı değil. Özellikle Karadeniz’deki turist portföyünün önemli bir kısmını oluşturan Suudi turistler Katar ile ilişkilerden dolayı ülkemizi tercih etmiyor. Karadeniz’deki otel sahipleri otellerin boş olmasından şikayetçi. AKP bir an önce Körfez ülkeleriyle ilişkilerini düzeltecek adımlar atmalıdır. Katar artık umut vermiyor.’’

 

 

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