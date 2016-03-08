CHP'li Akif Hamzaçebi: Bugün, erkeklerin gerisinde kalmış kadınlar için ağıt yakma günü olmamalı

TBMM Genel Kurulu bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konuşmalarıyla açıldı. Oturumu yöneten CHP’li Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Bugün, işsizlikten eğitime kadar bütün istatistiklerde açık ara erkeklerin gerisinde kalmış olan kadınlara ağıt yakma günü olmamalı” dedi. Cumhuriyet'in kazanımlarına dikkat çeken Hamzaçebi, “Mustafa Kemal'in önderliğinde milletimizin bağrından çıkan 'Cumhuriyet', bir anlamda, kadını merkezine alan bir devriminin adıdır” ifadesini kullandı. Hamzaçebi kadınlara, sahip oldukları hakları daha ileri taşımaları yönünde çağrıda bulundu.

Hamzaçebi’nin Genel Kurul açılışındaki sözleri şöyle:

"Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bugün size, çilekeş kadınlardan, onların mutsuz hayatlarından söz eden umut kırıcı bir konuşma yapmak istemiyorum. Bugün, işsizlikten eğitime kadar bütün istatistiklerde açık ara erkeklerin gerisinde kalmış olan kadınlara ağıt yakma günü olmamalı. Bugünün, bütün zorluklarına rağmen mücadele eden, direnen ve kazanan, henüz kazanamamış olsa dahi gün gelecek ki tüm haklarını elde etmiş kadınların günü olmasını diliyorum.

Bu kadınlara haksızlığa karşı ister "baş kaldıran" ister "direnen kadınlar" ister "haklarını arayan kadınlar" diyelim isterseniz kadınların bu mücadelesini başka cümlelerle ifade edelim, şimdi, hep birlikte yapmamız gereken bir şey var: Bereketin simgesi bile kadın olan bu topraklarda kadını değerli kılmak.

Nice ilkler bu topraklarda ortaya çıkmıştır ve cumhuriyet, siyaset, sosyal hayat, çalışma hayatı, sanat, bilim gibi konularda kadını ön plana çıkarmıştır.

Mustafa Kemal'in önderliğinde milletimizin bağrından çıkan "Cumhuriyet", bir anlamda, kadını merkezine alan bir devriminin adıdır.

Kadınlar, biliyorum yükünüz ağır. Dünyayı omuzlarınızda taşıyorsunuz. "Cennet anaların ayakları altındadır." diyerek anne üzerinden kadını kutsayan bir kültürün mensupları olarak, size, bu mücadelenizde omuz vermek zorundayız. Ancak sizlerin yapması gereken bir şey var: Kadın haklarını daha ileriye taşımak. Bu konudaki kazanımlarla yetinmeyip bunları çok daha ilerilere taşımak.

Kadınlar, sadece sorumlulukların değil hakların da öznesi olmalıdır. Bunu sadece umut etmeyin, buna inanın da. İnanırsanız size yapılan her haksızlık altüst olacaktır.

Dünya eşit ve güçlü kadınlarla güzel.

Dünya Kadınlar Günü'nde bütün kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum."