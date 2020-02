CHP'li Akar'dan Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti açıklaması

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar,

İzmit Körfezi\'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü\'nde geçiş ücretleri yeni yılla birlikte otomobiller için 71.75 TL\'den 103.05 TL\'ye çıkmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Hem vatandaş hem Hazine yine bedel ödüyor. Burada her durumda yine kar eden yani piyango yine işletmeci firmaya çıkıyor\" dedi.

İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf araç geçiş ücreti, yılbaşının ilk günü itibariyle 103,05 TL\'ye çıkarıldı. Ayrıca daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TL\'ye yükseltildi. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Osmangazi Köprüsü\'ndeki geçiş ücreti artışı ve yapılan sözleşme ile ilgili olarak, \"Geçiş ücreti 35 dolar artı KDV yani 37,8 dolar olarak belirlenmiş. Bu da her yıl 2 Ocak kuruna göre belirleniyor. 2018 yılı 2 Ocak dolar kuru 3,73 yani 141 TL iken bugün dolar kuru 5,27 yani yaklaşık 200 TL oluyor. Bugün yapılan zamla vatandaş 103 TL ödeyecek. Verilen araç garantisi sebebi ile Hazine geçen araç için 97 TL, geçmeyen araç için 200 TL ödeyecek. Yani hem vatandaş hem Hazine yine bedel ödüyor. Burada her durumda yine kar eden yani piyango yine işletmeci firmaya çıkıyor.\" dedi.

Sadece 2017-2018 yılında Hazinenin işletmeci firmaya ödediği tutarın 3 milyar TL olduğunu belirten Akar, \"Yerli ve milliyiz diyorlar, vatandaştan dolarını bozdurmalarını istiyorlar. Ama yapılan yap- işlet- devret projelerinin hepsi dolar kuruna göre belirleniyor. 2019 yılında Osmangazi Köprüsünde günlük 40 bin araç garantisi nedeni ile Hazine geçmeyen her araç için 200 TL ödeme yapacak. Yazıktır, günahtır, bugün emekliye, EYT\'ye, işçiye yok denilen bütçe köprüyü işleten firmalara sonuna kadar açık\" diye konuştu.

\'MECBUREN KULLANMAK ZORUNDAYIM BAŞKA ALTERNATİF YOK\'

Fiyatın arttırılmasına rağmen başka bir alternatifi olmadığı için mecburen Osmangazi Köprüsü\'nü kullanmaya devam edeceğini söyleyen Rıza Aslan, \"İstanbul\'da özel bir üniversitede okuyorum. Bursa\'da oturuyorum sürekli evime gidip geldiğim için çok sık kullanıyorum. Sürekli bu yolu kullanmak zorundayım, sanıyorum ki yüzde 45 zam yapılmış. Öğrenci olduğum için bu durum beni çok etkiledi. Zaten 71 lira da etkiliyordu, zam bizim gibiler için kötü oldu. Mecburen köprüden geçmeye devam edeceğiz \" dedi.

FOTOĞRAFLI