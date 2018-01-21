CHP'li Akar: Osmangazi Köprüsü'nün Hazine'ye 1 yıllık maliyeti 1.3 milyar TL

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Körfezi\'ne yapılan Osmangazi Köprüsü için yapılan araç geçiş hedeflerinin tutmadığını, Hazine\'ye 1 yıllık maliyetinin 1.3 milyar TL olduğunu söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Osmangazi Köprüsü\'ne ilişkin 2017 yılının bilançosunu açıkladı. Günlük 40 bin araç garantisinin verildiği Osmangazi Köprüsü\'nde hedefin tutturulamadığını belirten Haydar Akar, Hazine\'nin 1 yılda 1.3 milyar lira işletmeci firmaya ödeme ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Akar, 2017\'de köprüden geçen araç sayısının toplam 8.5 milyon, planlananın aksine geçmeyen araç sayısının ise 6.1 milyon olduğunu ifade etti. Akar, işletmeci firmayla yapılan anlaşmaya göre köprüden geçen her araç için 35 dolar + yüzde 8 KDV ödenmesi gerektiğini belirtti. Akar, köprü geçiş ücretinde yapılan indirim nedeniyle Hazine\'nin geçen araçlar için de ücret ödediğini hatırlatarak, şu açıklamada bulundu:

\"Geçiş ücretinde yapılan indirim farkı da Hazine\'den çıktığı için, geçen araçlar için de para ödeniyor. Hazine\'nin geçen araçlar için 578 milyon lira, araç garantisi nedeniyle geçmeyen araçlar için ise ödeyeceği tutar 811 milyon 300 bin lira olacak. Toplamda Hazine\'nin 2017 yılı için işletmeci firmaya ödeyeceği tutar 1 milyar 389 milyon 300 bin lira.\"

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, sözleşme gereği 35 dolar + KDV olan geçiş ücretinin 2 Ocak 2017 itibari ile dolar kurunun 3.53 olduğunu, bunun da 133 liraya denk geldiğini, 2 Ocak 2018 itibari ile 3.76 olan dolar kurunun 141 lirayı bulduğunu belirtti. 2018 yılında tablonun daha da karanlık olduğunu söyleyen Akar, sözleşmeden kaynaklanan ve garanti edilen araç sayısının yarısının yakalanmasının millete fatura edildiğini, geçen geçmeyen 80 milyon Türk vatandaşından geçiş bedeli alındığını söyledi. İktidarın çözüm olarak bütçeden köprü, otoyol ve şehir hastaneleri için 6.2 milyar ayırdığını belirten Akar, \"Başbakan her yerde \'Yap- İşlet- Devret- projeleri\' için devletin cebinden 1 kuruş çıkmıyor diyor. Ödenen para belli\" dedi.



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