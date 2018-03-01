CHP'li Akar: 2 köprü ve 1 tünelin hazineye faturası 1 milyar 986 milyon

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Yap-İşlet-Devret projeleri ile hayata geçirilen Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nün 1 yıllık hazineye faturasının 1 milyar 986 milyon olduğunu söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Yap- İşlet-Devret projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, Ulaştırma Bakanlığı\'ndan edindiği rakamları paylaşarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden 2017 yılında 49 milyon 275 bin araç garantisi verilirken, gerçekleşen rakamın 15 milyon 33 binde kaldığını söyledi. Akar, geçmeyen 34 milyon 241 bin araç farkının hazine tarafından işletmeci firmaya ödeneceğinin, bu tutarın da 2017 yılı için 417 milyon olduğunu belirtti.

Yap-İşlet-Devret projelerindeki garanti rakamlarının tutturulamadığına ifade eden Akar, Osmangazi Köprüsü\'nde geçen ve geçmeyen araç için hazinenin ödeme yaptığını belirterek, bu yüzden faturanın da ağır olduğunu söyledi. 2017 yılında hazinenin Osmangazi Köprüsü için geçen araçlar için 346 milyon TL, geçmeyen araçlar için de yaklaşık 1 milyar 100 milyon ödemek durumunda kaldığını açıklayan Akar, Osmangazi Köprüsü\'nde 1 yılda geçmesi gereken araç sayısının 14 milyon 600 olduğunu ancak sadece 5 milyon aracın geçiş yaptığını belirtti.

Avrasya Tüneli\'ndeki rakamlara da değinen Akar, 25 milyon 600 bin araç garantisinin verildiği tünelden 2017 yılında 15 milyon geçişin sağlandığını bunun hazineye faturasının da 123 milyon olduğunu söyledi. Akar, 2018 yılı için 6,2 milyar yap-işlet-devret projeleri için bütçe ayıran AKP iktidarının sadece 2 köprü ve 1 tünel için 1 milyar 986 milyon TL ödemek durumunda olduğunu belirtti.



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