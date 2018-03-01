T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

CHP'li Akar: 2 köprü ve 1 tünelin hazineye faturası 1 milyar 986 milyon

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Yap-İşlet-Devret projeleri ile hayata geçirilen Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1 yıllık hazineye faturasının 1 milyar 986 milyon olduğunu söyledi

01 Mart 2018 18:26

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Yap-İşlet-Devret projeleri ile hayata geçirilen Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nün 1 yıllık hazineye faturasının 1 milyar 986 milyon olduğunu söyledi.
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Yap- İşlet-Devret projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, Ulaştırma Bakanlığı\'ndan edindiği rakamları paylaşarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden 2017 yılında 49 milyon 275 bin araç garantisi verilirken, gerçekleşen rakamın 15 milyon 33 binde kaldığını söyledi. Akar, geçmeyen 34 milyon 241 bin araç farkının hazine tarafından işletmeci firmaya ödeneceğinin, bu tutarın da 2017 yılı için 417 milyon olduğunu belirtti.
Yap-İşlet-Devret projelerindeki garanti rakamlarının tutturulamadığına ifade eden Akar, Osmangazi Köprüsü\'nde geçen ve geçmeyen araç için hazinenin ödeme yaptığını belirterek, bu yüzden faturanın da ağır olduğunu söyledi. 2017 yılında hazinenin Osmangazi Köprüsü için geçen araçlar için 346 milyon TL, geçmeyen araçlar için de yaklaşık 1 milyar 100 milyon ödemek durumunda kaldığını açıklayan Akar, Osmangazi Köprüsü\'nde 1 yılda geçmesi gereken araç sayısının 14 milyon 600 olduğunu ancak sadece 5 milyon aracın geçiş yaptığını belirtti.
Avrasya Tüneli\'ndeki rakamlara da değinen Akar, 25 milyon 600 bin araç garantisinin verildiği tünelden 2017 yılında 15 milyon geçişin sağlandığını bunun hazineye faturasının da 123 milyon olduğunu söyledi. Akar, 2018 yılı için 6,2 milyar yap-işlet-devret projeleri için bütçe ayıran AKP iktidarının sadece 2 köprü ve 1 tünel için 1 milyar 986 milyon TL ödemek durumunda olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHA CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar YapİşletDevretOsmangazi Köprüsü Avrasya TüneliYavuz Sultan Selim KöprüsüCHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar YapAkar Ulaştırma BakanlığıAkarYapİşletDevretAkar Osmangazi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24