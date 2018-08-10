CHP'li Ahmet Akın: Yandaş dört köşe, vatandaş krizin pençesinde

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ekonomideki döviz krizine el koyacak güçlü bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Akın, “Çöküşün siyasi ve ekonomik sorumluları TL'nin değer kaybetmesinin de sorumlularıdır. Sorun, Dolar ve Euro'nun değer kazanmasında değil, sorun TL'ye değer kaybettiren Başkanlık sisteminin yaratıcıları, uygulayıcıları ve yandaşlarıdır. Dolar 6 lira, Euro 7 lira. Yandaş dört köşe, vatandaş krizin pençesinde” dedi.

Dövizin gündemdeki tüm gelişmelerden etkilendiğini vurgulayan CHP’li Akın’ın açıklaması şöyle.

“Dolar kuru gündemdeki tüm gelişmelerden etkileniyor. Başkanlık sisteminin kabinesi açıklandı Doları 4.90’larda gördük. 100 Günlük İcraat Hedefi açıklandı; Dolar 5, 35 TL oldu. Bir akşam ‘Hiç korkmayın, hepsi geçecek’ dendi, ertesi gün dolar 5.50’ye tırmandı. Akşam Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor sabah Dolar rekora koşuyor. AKP Ekonomi politikalarının tarifini şöyle yapmıştı: ‘Dolar bu dolsa ne olur dolmasa ne olur.’ Allah aşkına bu zihniyetin ve bu anlayışın ekonomi yönetiminde Dolar’ın geldiği yer 6 lira! Bu gün adını bile duymadığımız paralar karşısında Türk Lirası değer kaybediyor. Sorun, Dolar ve Euro’un değer kazanmasında değil, adını duymadığımız paralar karşısında Türk Lirası’nı pula çeviren ‘Milli ve Yerli’ iktidarın basiretsizliği. Ekonomideki döviz krizine el koyacak güçlü bir iradeye ihtiyacı var.

Damat paranın başında. Hatta tüm para onda toplanacak. Bütün kurumlar ona verilecek. Kamu idarelerinin hesaplarının tek merkezde toplanmasını öngören ‘Tek Hazine Kurumlar Hesabı’ Damat Bakan’ın elinde. Genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, özel yasayla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar ile döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, KİT’ler. Bütün bu kurumlar Damat Bakan’dan sorulacak. Türkiye Cumhuriyetimize Liyakat lazım sultanlık değil.

Biz dolar yükseldi, Euro rekor kırdı, TL değer kaybetti, diye zil takıp oynamıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz batıyoruz. Bizi batıran yönetimin ta kendisi! Bu krizden el birliği ile çıkarız. Herkes elini taşın altına koymalı.