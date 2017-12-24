CHP'li Ahmet Akın: Şeker Kurumu Meclis KİT Komisyonu'nca denetlenmeden kapatıldı

CHP Balıkesir Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Ahmet Akın, Meclis KİT Komisyonu denetim programında görünen Şeker Kurulu’nun, hükümetin "OHAL fırsatçılığı" yaparak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatıldığını belirtti.

Kurumun kapatılmasını doğrudan hükümetin istediğini ifade eden Akın, "Meclis KİT Komisyonu denetim programının ilk taslak takviminde, 21 Şubat 2018'de denetim yapılacağı bildirilmişti" dedi.

Akın, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerine yönelik yapılan düzenlemeyi de eleştirdi. "başvuru şartına" ve "kadroya başvurmadan önce tüm haklarından ve alacaklarından feragat etmelerinin istendiğine" dikkat çeken Akın, bunun kabul edilemez bulduklarını ifade etti.



TBMM KİT Komisyonu Üyesi Akın’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:



"Göreve geldikleri günden beri adeta KİT’lere düşman olan ve birçoğunu özelleştiren AKP hükümeti OHAL fırsatçılığı yaparak Şeker ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bugün yayınlanan bir KHK ile kapattı.



Şeker kotalarını düzenleyip, şeker fabrikalarının üretimleri, kapasite artırımlarını denetlemekle görevli Şeker Kurulu’nun başkanlığı ve üyeliklerine bir yıldır atama yapılmıyordu. Görevi şeker piyasasını düzenlemek için kurulan Şeker Kurulu’nu adeta hayalet kurula döndürmüşlerdi şimdi de OHAL KHK’sı ile kapattılar.



TBMM KİT komisyonu denetim programının ilk taslağında yer almasına rağmen Şeker Kurumu’nun kapatılmasını doğrudan hükümetin istediği ortadadır. TBMM KİT Komisyonu denetim programında 21.02.2018 saat 12:30’da denetim yapılacağı bizlere bildirilmiştir.



Kapatılan kurumların personelinin kadroları ve kurumlara ait her türlü taşınır, taşıt, malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, kayıt ve dokümanlar, taşınmazlar ve sözleşmeler de söz konusu Bakanlıklara geçeceği belirtilmiş, bu yeni bir karmaşanın yaşanacağının göstergesidir.



OHAL’i ilan ederken vatandaşımızın hayatının etkileneceğini düşünmüyorum diyenler şimdi tüm ülkeyi ilgilendiren konuları meclisten kaçırarak KHK ile düzenliyorlar. KHK ile yapılan bu düzenleme meclisi, anayasayı devre dışı bırakmıştır. Taşeron işçilerimizle ilgili düzenlemelerin yapılması gereken yer meclisken bunu da KHK ile düzenlediler. Taşeron işçilerimiz KHK değil, kadro istiyor.



Taşeron işçilerimizin yararına olarak görünse de öyle bir hüküm koydular ki başvuru şartına, işçilerimizin kadroya başvurmadan önce tüm haklarından ve alacaklarından feragat etmeleri talep ediliyor, bu kabul edilemez. Gizli kapaklı, milletvekilleri ve sendikaların bile Resmi Gazeteden öğrendiği bir düzenleme şüphesiz yeni mağduriyetlere yol açacaktır. AKP hükümeti milletimizin taleplerini, milletin meclisinden kaçırmıştır."



Komisyondan gönderilen Şeker Kurumu'na ilişkin, “Kamu iktisadi teşebbüslerinin 2016 yılı hesaplarına ilişkin 14.12.2017 tarihli taslak alt komisyonlar denetim programı” şöyle:



"21.02.2018 Çarşamba Saat: 11.00-12.30 1-Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. Saat: 12.30- 2-Şeker Kurumu Başkanlığı (2015-2016)"

Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı yürütecek

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında bugün (24 Aralık 2017) çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 ve 696 sayılı KHK'lar ile Şeker Kurumu ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yapılmış sayıldı. Şeker Kurumu ile TAPDK’ın görevlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yürütecek.

4634 sayılı Şeker Kanunu’na ilişkin değişiklikler, OHAL Kararnamesi'nin 69’uncu maddeden başlayarak, 74’üncü maddesine kadar olan maddelerde yer aldı.



Şeker Kanunu’na Bakanlık olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eklenirken, Bakanlığın görev ve yetkileri; kotaların tespiti, iptal ve transferleri hakkında kararlar alıp uygulamak, şeker ticaretine ilişkin kuralları belirlemek, şeker dış ticaretine ilişkin görüşlerini Ekonomi Bakanlığı'na bildirmek, sektörle ilgili Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirmek ve kaynak sağlamak olarak sıralandı.



Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak.



4634 sayılı Şeker Kanunu’na geçici madde olarak, “Şeker Kurumu bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır” hükmü eklenirken, Şeker Kurumunun kullanılmayan ödenekleri iptal edilmiş; kuruma ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, araç gereç Bakanlığa devredilecek sayılacak.



Eklenen bir başka geçici maddeye göre de, mevzuatta Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayılacak.



Şeker Kurumu çalışanları da başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadrolarına atanmış sayılacaklar.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) da kapatıldı

Kararnamenin 76’ncı maddesi ile 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun” şeklinde değiştirildi.



Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye’de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kanun kapsamında belirtilen görevler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülecek.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) OHAL Kararnamesi ile kapatılırken, Bakanlığa devir işlemleri altı ay içinde yapılacak.

