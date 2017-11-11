CHP'li Ahmet Akın MASAK'ı göreve davet etti: Paradise Papers'taki iddialar için soruşturma açılmalı

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, dünyanın önde gelen isimlerinin vergi cenneti olarak bilinen ülkelerdeki yatırımlarına yer veren Paradise Papers’ta yer alan Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarını da içeren belgelere ilişkin MASAK’ı göreve davet etti.

MASAK'ın kendi mevzuatında offshore hesaplarıyla ilgili "gelirin yasa dışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesi" olarak kabul edildiğine dikkat çeken Akın,” MASAK’tan offshore hesaplarıyla ilgili Başbakanın oğulları hakkında derhâl soruşturma açılmasını bekliyoruz” dedi.

Akın’ın açıklamaları şöyle:

“Görevi vergi kaçırmalarını önlemek olan Hükûmetin Başbakanı, oğullarının vergi cennetlerinde offshore hesapları olduğunu kendisi de itiraf etti. Vatandaşa 494 kalem vergi yüklerken yakınlarının para aklaması bu ülkeye bir ihanettir. Kendileri vergi cennetlerinde hesap açarken ülkemizi âdeta vergi cehennemine dönüştürdüler. "Sizin gariban vatandaşlarımızla derdiniz nedir?" diye sormak geliyor... Yazık günah değil mi bu millete? Siyasilerin böyle etik olmayan kurnazlıklar yapması asla ve asla kabul edilemez. Başbakan, oğullarının Malta'da şirketlerinin olmasını denizcilik şirketleri için normal bir işlem olarak yorumlasa da Maliye Bakanlığına bağlı olan MASAK, offshore bankacılık sistemini para aklama yöntemleri arasında sayıyor. MASAK'ın kendi mevzuatında "gelirin yasa dışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesi" olarak kabul ettiği offshore hesaplarıyla ilgili Başbakanın oğulları hakkında derhâl soruşturma açılmasını bekliyoruz.