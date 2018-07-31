CHP'li Ahmet Akın: Elektriğe ve doğalgaza zam geliyor, yandaş medya zamları saklıyor

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, durdurulamaz bir zam dalgasının vatandaşların cebini yakacağını söyledi. Akın, “Elektrik ve doğalgaza zam geliyor. Elektrikte yüzde 5, doğalgazda yüzde 9 düzeyinde bir zam bekleniyor. Çünkü elektrik üretim maliyetleri çok arttı. Maliyet artışındaki baskı vatandaşın cebine yansıyacak” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, 15 gün içinde benzine 12 kuruş ve 22 kuruş zam geldiğini, doların 4,92’yi test ettiğini, Merkez Bankası’nın 2018 yılsonu için enflasyon tahminini yüzde 8.4'ten yüzde 13.4'e yükselttiğini belirterek, şunları söyledi:

“Türk ekonomisinin işi gerçekten çok zor. İnanılmaz günlerden geçiyoruz. Her sabah yeni bir zam haberi ile uyanıyoruz. Enflasyon yükselmeye, döviz yükselmeye devam ediyor. Dün gece benzin ve motorine 15 ün içinde ikinci zam geldi. Pompa fiyatlarına yansıtılmadığı için, ÖTV’den indirim yapıldığı için vatandaş bunu hissetmiyor. Başka ürünlerin vergisi artırıldığı için benzin ve motorinde ÖTV sabit. Eğer böyle olmasaydı dün benzine gelen 22 kuruş zamla birlikte benzinin litre fiyatı 6 lira 68 kuruş olacaktı! Motorin ise 6 TL’yi geçecekti.

Elektriğe yüzde 5, doğalgaza yüzde 9 zam gelecek

Son aylarda petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak Türkiye’nin doğalgaz ithalat fiyatları da yükseliyor. Elektrik ve doğalgazda; artan döviz kuru, petrol ve enflasyon nedeniyle ciddi bir maliyet baskısı bulunuyor. Enerji yönetimi, enflasyonla mücadeleyi etkilemeyecek biçimde bir süredir enerji fiyatlarıyla ilgili alternatifli tarife çalışması yapıyordu. Elektrikte yüzde 5, doğalgazda yüzde 9 düzeyinde bir zam beklentisi var. Ekmeğe zam, simide zam yolda. Çarşı, pazarda zam. Önümüz bayram. Allah vatandaşımıza kolaylık ve sabır versin.”

Tuzu kurular manipülasyon yapıyor

CHP’li Akın “muhalefet zam açıklamaları ile manipülasyon yapıyor” diye yazan medyaya, “Seçim sonrası, Temmuz ayı başında yaptığımız ‘iğneden ipliğe zam gelecek’ açıklamalarımız yandaş medya, ‘manipülasyon yapıyorlar’ diye halkı yanıltıyordu. Şimdi bakıyoruz kim manipülasyon yapıyor? Tuzu kurular yapıyor! Gerçekleri halktan saklamadan cesur olarak yazarsanız, daha güvenilir olacağınıza inanıyorum”dedi.