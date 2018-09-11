CHP'li Ağbaba'dan maganda terörü raporu: Kim vurduya gidenlerin ülkesi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son yıllarda artan maganda terörünü ele alan bir rapor hazırladı. 'Maganda kurşununa' en çok kurban veren ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini belirten Ağbaba, Maganda kurşunu cinayetlerinin en az yüzde 80'inin ruhsatsız silahlardan çıktığını, bireysel silahlanmanın ürkütücü boyutlara varmasının maganda terörünü tetiklediğini kaydetti.

Eylül ayının ilk 10 gününde maganda kurşunları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 29 Temmuz tarihinde Gaziantep’te dedesi ile evde TV izlerken dışarıdan gelen maganda kurşunu ile ölen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser’i hatırlatarak ,maganda kurşunlarının sadece düğünlerde, kutlamalarda değil, evde otururken bile insanları katlettiğinin altını çizdi.

Ağbaba’nın maganda terörü ile ilgili hazırladığı ‘Kim vurduya gidenlerin ülkesi’ raporu şu şekilde;

10 günde 10 kişi maganda kurbanı oldu

Ülkemizde sıkça rastlanan, düğün, eğlence,asker gönderme ortamlarında havaya sıkılan kurşunun, çevredeki masum kişilere isabet etmesi sonucu her yıl yüzlerce insan hayatını kaybetmekte, yaralanmaktadır.

Ülkemizde 'maganda kurşunu' tarafından ölen ve yaralanan insanların sayısı her geçen gün artmakta ve ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Maganda kurşunu cinayetleri genellikle düğünler, maç ve yılbaşı kutlamaları veya genel bir vesile bulunmaksızın kişisel keyif ya da 'kafa bozukluğu' ile özellikle ruhsatsız silahlardan ateşlenen mermilerle gerçekleştirilmektedir.

"Türkiye, maganda kurşununa en çok kurban veren ülke"

Amerikan Ateşli Silahlardan Korunma Merkezi Ajansı'nın geçmiş yıllarda yaptığı araştırmaya göre dünyada 'maganda kurşununa' en çok kurban veren ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya göre 700 kişinin maganda kurşunlarıyla can verdiği Türkiye'yi 300 ölümle Porto Riko ve 100 ölümle Dominik Cumhuriyeti izlemektedir.

Türkiye'de maganda kurşunu olaylarını en çok ; İstanbul, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Kocaeli, Aydın ve Adapazarı illerde görülmektedir.

"Kurşun en çok kafa bölgesine isabet ediyor"

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde maganda kurşunu ile yaralanmaların çoğunlukla kafa bölgesinde (%60), daha sonra sırtın üst kısmı (%14), omuz (%9) bölgeleri ve boyun (%6) bölgelerinden oluşmaktadır.

"Maganda kurşunun yüzde 80'i ruhsatsız silahtan çıkıyor"

Bireysel silahlanmanın önlenemez artışı, maganda cinayetlerinin de artmasına sebep olmaktadır. Maganda kurşunu cinayetlerinin en az yüzde 80'inin ruhsatsız silahlardan çıkan mermilerle gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Son 10 yılın suç istatistiklerine bakıldığında ruhsatlı ateşli silahlarla işlenen tüm suçlar sayısı 25 bin 547 iken ruhsatsız silahla işlenen suç sayısının 159 bin 123 olduğu belirtilmektedir.

"Bireysel silahlanma sonucu her gün 10 kişi ölüyor"

Bireysel silahlanma konusunda yapılan araştırmalara göre Türkiye’de son beş yılda bireysel silahlanma yüzde 50 oranında artmıştır. Günde biri çocuk olmak üzere 10 vatandaşımızın bireysel silahlanma nedeni ile öldüğü belirtilmektedir.

2017 yılında 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşanırken 2 bin 187 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 529 kişinin ise yaralandığı belirtilmektedir. 2017 yılındaki silahlı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28, son üç yıla göre değerlendirildiğinde yüzde 61 artmıştır 2017 yılında yaşanan olayların yüzde 40’ı tüfekle, yüzde 35’i tabancayla, yüzde 20’si kesici aletlerle yaşanmıştır.

"10 günde 4 ölüm, 6 yaralanma"

Son 10 gün içerisinde 4 vatandaşımız maganda kurşunları sonucu hayatını kaybederken, 6 vatandaşımız da çeşitli yerlerinde yaralandılar.

"Maganda kurşunu ile kardeş abiyi öldürdü"

31 Ağustos 2018 gecesi Niğde’nin Bor ilçesinin Bağdüz Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak düğünü sırasında tabancayla havaya ateş açıldı. Gelinin kardeşi Ramazan Koyun’un silahından çıkan kurşun, ağabeyi Hasan Koyun’un başına isabet etti.Hasan Koyun hayatını kaybetti.

2 Eylül 2018 tarihinde, Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesindeki bir düğünde maganda kurşunu sonucu 1 kişi ölü, 1 yaralı - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden 53 yaşındaki Bekir Gören hastanede hayatını kaybetti.Olayda 1 kişi de yaralandı.

2 Eylül 2018 tarihinde Van’ın Başkale ilçesinde, sokak düğününde oynarken maganda kurşunun hedefi olarak ağır yaralanan 27 Yaşındaki Harun Can hayatını kaybetti.

3 Eylül 2018 tarihinde Kırıkkale Kaletepe Mahallesi'nde bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi. Evinin bahçesinde oturan 80 yaşındaki Seçim Tosun, eline kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

"Kızkardeşini öldürdü, yeğenini yaraladı"

4 Eylül 2018 de Kırıkkale’de düğünde tabancayla havaya ateş açan kişi, kız kardeşinin ölümüne, yeğeninin yaralanmasına neden oldu

8 Eylül 2018 tarihinde Kırşehir’in Akpınar ilçe merkezinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu gelinin de aralarında olduğu biri ağır üç kişi yaralandı.

Kısa süre önce Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde, davetlilerin havaya ateş açması sonucu yüksek gerilim hattı kopmuş,kopan elektrik telinin düştüğü düğün alanında bulunan ve akıma kapılan 10 kişi yaralandı.

Dedesiyle TV izlerken vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü

Sadece düğünlerde veya kutlamalarda değil, ülkemizde insanlar evlerinin balkonunda otururken,yolda yürürken hatta evinde televizyon izlerken bile maganda kurşununa hedef olabilmektedir. 29 Temmuz 2018 ‘de Gaziantep’in Mevlana Mahallesi'ndeki evlerinde dedesi Mehmet Keser ile televizyon izleyen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser bir anda kanlar içinde yere yığılmış,maganda kurşunuyla başından yaralandığı tespit edilen çocuk, hastanede tedavi altına alınmış ancak yaşam savaşını kaybederek 4 gün sonra hayatını kaybetmiştir