CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a: Biz tezekle idare ederiz de, senin sarayını ısıtmaya Türkiye'nin tezeği yetmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Rus uçağının düşürülmesi sonrası yaşanan krizin ardından Rusya’nın doğalgazı kesme ihtimaliyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Sen kendi derdine yan” diyerek, “Biz tezekle idare ederiz de sen edemezsin. 1.150 odalı sarayını nasıl ısıtacaksın? Senin sarayını ısıtmaya Türkiye’nin tezeği yetmez” şeklinde konuştu.

CHP Malatya Merkez İlçe Yeşilyurt kongresinde partililere seslenen Ağbaba, TBMM’nin açılmasıyla birlikte başkanlık sistemi tartışmasının tekrar başladığını belirterek, “Özellikle havuz-haram medyası bunu sıkça kullanmaya başladı. Sanki Türkiye’nin tüm problemin kaynağı başkanlık sisteminin yokluğuymuş gibi bir algı oluşturuluyor. Başkan olmak isteyen şahıs, bölgemizdeki herkesle kavgalı. Rusya’yla kavga etmemişti onunla da kavgalı oldu. Irak’la ilişkilerimiz kopma noktasına geldi. Irak yönetimiyle konuşmadan, Barzani’den izin alarak Musul’a asker gönderiyorlar. Yapılanlar hem uluslararası hukuka aykırı hem de Irak’ın toprak bütünlüğüne aykırı bir durum. Başkanlık isteyen uzun adam ve AKP mezhepçi politikalar güdüyor. Suriye’deki kargaşanın sebebi de Irak’la ilişkilerin gerilmesinin sebebi de budur” ifadesini kullandı.

“Sen kendi derdine yan”

Son günlerde Rusya ile başlayan krize de değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Rusya’yla bir kriz yaşanıyor. Tabi ki Türkiye’ye karşı yapılan saldırılara karşılık verilmelidir, saldırılar durdurulmalıdır. Bu konuda hükümetle bir oluruz. Ama bir taraftan Ortadoğu’nun kan gölüne çevrilmesine ses çıkarmayacaksın, Rusya’yla kavga edeceksin, diğer taraftan Rus yetkililerle görüşmek için çaba harcayacaksın. Sonra da iç siyasette rest çekeceksin. Doğalgazın Rusya’ya bağlı. Biz tezekle idare ederiz de sen tezekle idare edemezsin. Senin sarayın var, nasıl tezekle idare edeceksin? Anadolu halkı geçmişte tezekle ısınırdı. Şimdi de ısınır. Ama sen kendi derdine yan. 1.150 odalı sarayını nasıl ısıtacaksın? Senin sarayını ısıtmaya Türkiye’nin tezeği yetmez” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan olmak istediğini her fırsatta dile getirdiğini kaydeden Ağbaba, “Başkan olacağım diyor ama bizim tarihimizde halkıyla bu kadar kavgalı başka bir cumhurbaşkanı yok. 900 kişiyle davalık olmuş. Sosyal medyayı izletiyor. Kendisiyle ilgili hoşuna gitmeyen paylaşımlara dava açıyor. Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Malatya’da 14 yaşındaki çocuğunun savcılığa çağrıldığını söyleyen bir babayla konuştum. Avukatlarımız araştırdı, olayın doğru olduğu ortaya çıktı. Kendi halkının en az yüzde 50’sinden nefret eden bir anlayış var” dedi.

“Ankara’da 104 insan katledildi. Dünya alem biliyor ki bu katliamı IŞİD yaptı.” İfadeleriyle konuşmasını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Yine Dünya alem biliyor ki, IŞİD’in büyümesinin, gelişmesinin temel sebebi AKP’dir. AKP olmasaydı IŞİD bu kadar büyüyemezdi. IŞID militanlarına en fazla desteği Türkiye veriyor. Sendikacıların, gazetecilerin, öğrencilerin terörist oldukları gerekçesiyle tutuklandığı Türkiye’de eli kanlı militanlar terör örgütü üyesi sayılmıyor” dedi.