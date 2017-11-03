CHP’li Ağbaba: Üretici ağaçlarını değil, AK Parti’ye verdiği oyu kessin

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya\'da üreticilerin yaz mevsiminde 2 milyon ağacı kesmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Üretici ağaçlarını değil, AK Parti’ye verdiği oyu kessin. Bu hem kendileri hem de Malatya için daha hayırlı olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2 milyon kayısı ağacının kesilmesi ile ilgili haberlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomisi kayısıya bağlı bir kentte 2 milyon kayısı ağacı kesilmiş, ziraat odaları, birkaç üretici ve CHP dışında sesi çıkan yok. Bu sessizlik Malatya’nın sonunu hazırlıyor. Unutulmamalı ki; kayısı Malatya için hava kadar su kadar önemlidir\" diye konuştu.

Yıllardır üreticilerin sorunlarını dile getirdiğini buna rağmen sorunlara kulak tıkayanların, 2 milyon kayısı ağacının kesilmesinin sorumlusu olduğunu öne süren Ağababa, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

\"Bu şekilde devam ederse 5 yıl sonra Malatya’da kayısı ağacı kalmayacağı söyleniyor. Bu kentin ekmeğini yiyen, suyunu içen hiçbir yetkili de çıkıp bir çözüm önerisi sunmuyor. Konu hükümetin beceriksizliği olunca kentin tüm bileşenleri sessizliğe gömülüyor. Üretici olan komşusu ağacını kesince susan dernek başkanı, işçi parasını ödemek için traktörünü satan çiftçiyi görüp arkasını dönen oda başkanı, gübre alamayan köylüye kulak vermeyen esnaf da en az AK Parti kadar bu sonucun sorumlusudur.\"

Mecliste kayısının ve üreticilerin sorunlarını dile getirip, çözüm önerilerini sıraladığını da hatırlatan Ağbaba, “Su kaynaklarının sağlıklı kullanılmaması nedeniyle insanlar su tankerleri ile ağaç sulamaya, o suyu bulamayanlar ise kanalizasyon suyu ile sulama yapmaya mahkûm edildi. Susuzluktan veya kanalizasyon suyu ile sulamaktan dolayı kuruyan ağaçlar da kesilmeye başladı. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi” dedi.

\'MALATYALILAR KAYISI AĞACINI KİTAPTA GÖRECEKLER\'

Ağbaba, üreticilerin ağaçlarıyla birlikte hayallerinin kuruduğunu da vurguladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

\"Kesilen sadece kayısı ağaçları değil, Malatya’nın aşı ekmeği. En kısa sürede konunun tüm tarafları bir araya gelerek sorunun çözümü için bir çalışma yapılmalıdır. Şayet çözüm üretilmezse Malatyalılar maalesef kayısı ağacını sadece kitaplarda görecekler.”



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