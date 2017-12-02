CHP'li Ağbaba: Türkiye'yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var? (2)

MALATYA\'DA DA KONUŞTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman\'daki temaslarının ardından Malatya\'da Battalgazi İlçe Kongresi\'ne katıldı. Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ve Selahattin Sarıoğlu\'nun istifasının ardından Bahattin Öner ile Vahap Altunok\'un aday olduğu kongrede adaylara başarılar dileyen Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun para transferlerini gösterdiği iddia edilen belgelere değindi. Ağbaba, Man\'da kurulan şirketin isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen\'in isimlerinden oluştuğunu öne sürdü. Veli Ağbaba, şunları söyledi:

\"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı\'nın kardeşlerinin, ailesinin bankalarda hesapları olduğunu, oradan para gidiş gelişlerinin olduğuyla ilgili bir soru sordu? Ardından AK Parti Genel Başkanı, Genel Başkanımıza çok sert bir ifadeyle, \'İspat etmezsen\' hakaret edici küfür edici şeyler söyledi. Genel Başkanımız da Salı günü grup toplantısında elindeki belgeleri açıkladı. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Man diye bir ülkenin olduğunu öğrendik, hep beraber. Man’da hesapları olduğu ortaya çıktı, belgeleri olduğu ortaya çıktı. Sonra tartışma başladı. \'Bu belgeler sahte mi, gerçek mi?\' diye soruldu. \'Ardından para alışverişi var\' denildi. İşte \'Bu para gelmedi, gitmedi para geldi\' denildi. Şirketin ismi \'BUMERZ\'dir. BUMERZ’in anlamı ney? \'Bu\' Burak Erdoğan. Hani diyor ya Erdoğan, \'Bu şirketin neresindeyiz?\' diye. \'M\' Mustafa Erdoğan, \'ER\' Erdoğan, \'Z\' de eniştesi Ziya ile ilgili isimden oluşan bir şirket kuruluyor. Nerede kuruluyor? Man’da kuruluyor. Birkaç yönden arızalı bir durum var. Dünyanın herhangi bir demokratik bir ülkesinde yaşanmış olsaydı, bırakın Cumhurbaşkanı\'nı, o ülkede yer yerinden oynardı. İstifa müessesesi devreye girerdi, intihar ederlerdi.\"

\"BİZİ FEZLEKEYLE KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR\"

Cumhuriyet Halk Partisi\'ne büyük bir saldırı olduğunu yineleyen Ağbaba, şöyle konuştu:

\"Bir kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir saldırı altındadır. Bir kez daha söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak bir saldırı altında, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir kuruma büyük bir saldırı var. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi\'ndeki yöneticilerin tamamı, Genel Başkan Yardımcıları\'ndan, Parti Meclis üyelerine kadar, Genel Başkan\'a kadar bir fezleke geldi. Fezlekede, Parti Meclisi bildirisine imza attığımız için dokunulmazlıklarımızın kaldırılması isteniyor ve terör örgütlerine destek olduğumuz ifade ediliyor bu fezlekeyle. Bir siyasi partinin görevi o parti yönetiminin görevi bir olay yaşandığı zaman, o olayla ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmaktır. Cumhuriyet Gazetesi\'ne bir baskın olduğu zaman, bu görüşleri biz açıkladık. Bizi fezlekeyle korkutmaya çalışıyorlar.\"

\"2019\'DA, CUMHURİYET\'İ SAVUNAN KADRO YÖNETECEK\"

Türkiye’yi 2019 seçimlerinde tek adamın yönetmeyeceğini, Cumhuriyet\'i savunan kadronun yöneteceğini ifade eden Ağbaba, \"Gittiğim her yerde söylüyorum, burada da söylüyorum; 2019 seçimlerinde Türkiye’yi tek adamlı isteyenler, Cumhuriyet\'i yıkmak isteyenler yönetemeyecek. 2019’da Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek, yönetmeyecek. 2019’da Türkiye’yi, Cumhuriyet\'e sahip çıkanlar, laikliğe, demokrasiye, insan haklarına, kadın erkek eşitliğine ve Cumhuriyet\'in değerlerini savunan ekip, kadro yönetecek\" diye konuştu. Kongrede Bahattin Öner başkanlığa seçildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)



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