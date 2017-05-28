CHP'li Ağbaba: Semah dönmeyi de OHAL ile yasakladılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 28 Mayıs tarihinde yapılacağı duyurulan Apazizi (Aziz Dede) anma etkinliklerinin bu yıl olağanüstü hâl (OHAL) gerekçesiyle ertelenmesine tepki gösterdi. Ağbaba, “Ankara’da türkü söylemeyi, Adıyaman’da semah dönmeyi yasaklıyorlar. Semah dönmenin OHAL’le ne ilgisi var” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, peygamber soyundan geldiği belirtilen, Alevi İnanç önderlerinden Apaziz (Aziz Dede) anma etkinliğinin OHAL gerekçesiyle ertelenmesini eleştirerek bugüne kadar hiçbir olumsuz olayın yaşanmadığı etkinlikleri yaptırmamak “bir zihniyetin dışa vurumudur” dedi.

Her yıl on binlerce insanın bir araya gelerek semahlar döndüğü, türküler söylediği, lokmalar pişirip dağıttığı Adıyaman Apaziz Türbesi’nde bugüne kadar olumsuz hiçbir şeyin yaşanmadığını, insanların birlik ve beraberlik içinde inançlarını yerine getirdiklerini kaydeden Ağbaba, “Bu yıl ne hikmetse olağanüstü hâl gerekçe gösterilerek anma etkinliklerinin yapılmasına izin verilmiyor. Alevi inanç önderini anmanın, dağıtılan lokmanın, dönülen semahın güvenliği nasıl tehlikeye soktuğunu merak ediyoruz. OHAL’le ne ilgisi var merak ediyoruz. Bir kişi de çıkıp bunu açıklasın ” dedi.

OHAL dönemlerinde “OHAL’i gerekli kılan konuların dışındaki düzenlemelerin açıkça Anayasanın ihlâli olduğunu kaydeden Ağbaba, “Görünen o ki AKP, OHAL’i bir terbiye, bir dizayn aracı olarak kullanıyor. Meclisin yetkilerini gasp ederek, bugüne kadar yapmak isteyip de yapamadığı tüm uygulamaları OHAL kılıfı, KHK eliyle yapıyor. Kış lastiğinden, evlilik programlarına, yeni üniversite açılmasından, muhalif radyo ve televizyonların kapatılmasına, pek çok alanda OHAL ilânı ve yetkisiyle hiçbir alâkası olmayan bir yığın işlem yapılıyor. Balıkesir’de gençlerin pikniği, İstanbul’da üniversitenin bahar şenliği, Şişecam’da işçilerin grevi, Edirne’de basın açıklaması yapılması, Ankara’da işini geri isteyen emekçilerin oturması ve İnsan Hakları Anıtı’na yaklaşmak dahi OHAL gerekçesiyle yasaklanıyor. AKP kendine muhalif kim varsa OHAL kılıfı ile cezalandırmak istiyor” dedi.