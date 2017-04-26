CHP'li Ağbaba o iddiayı Meclis'e taşıdı: ÖSO, tanklarımızı IŞİD'e mi sattı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün basında yer alan, TSK'nın birlikte Fırat Kalkanı harekatı yürüttüğü ÖSO'nun TSK'ya ait tankları IŞİD'e sattığı iddiasını Meclis'e taşıdı. Bugüne kadar ÖSO'ya ne kadar silah, mühimmat ve araç verildiğini soran Ağbaba, IŞİD'e yönelik operasyonlarda Türkiye'de üretilmiş veya TSK envanterinde bulunan malzemelerin ele geçip geçmediğini de sordu.

Veli Ağbaba'nın verdiği soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Veli AĞBABA

Malatya Milletvekili

Basın yayın kuruluşlarında yer alan bir habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan birkaç tankın, ordumuzun Fırat Kalkanı harekatında birlikte hareket ettiği ÖSO isimli yapıya verildiği, daha sonra ise bu tankların terör örgütü IŞİD’e satıldığı iddiası dile getirilmektedir.

Bu çerçeveden hareketle;

1. Tanklarımızın ÖSO adlı yapı tarafından terör örgütü IŞİD’e satıldığı iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise konuyla ilgili Bakanlığınızca bir çalışma yürütülmekte midir?

2. Fırat Kalkanı harekatı öncesi ve sonrasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) isimli yapıya kaç tank, silah, mühimmat, araç ve askeri malzeme verilmiştir? Verilenlerin takibi yapılmakta mıdır?

3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin IŞİD terör örgütüne yönelik bugüne kadar yürüttüğü operasyonlarda ele geçirilenler arasında ülkemizde üretilmiş veya TSK envanterinde bulunan silah, mühimmat, araç ve askeri malzeme bulunmakta mıdır?