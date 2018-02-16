CHP'li Ağbaba: Muhalefet siyaseti, susturulmaya çalışılıyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, \"Sosyal medyadan çocuklar, artık \'beğen\' butonuna basamıyor. Muhalefet siyaseti, susturulmaya çalışılıyor\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya\'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Enver Kiraz, parti yöneticileri ve parti üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan CHP\'li Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Bu, sadece bana mahsus bir şey değil; 14- 15- 16 yaşında çocukların Facebook paylaşımlarından dolayı cezaevine atıldığı günleri yaşıyoruz. Artık herkese otokontrol uygulanıyor. Facebook\'ta yazı yazarken, mesaj yazarken, herkes \'Başıma ne gelir?\' diye düşünüyor. Tam da getirmek istediği bu işte. Eleştirilemez, kutsal, dokunulamaz bir varlık olarak kendini sürdürmeye çalışıyor. Şimdi CHP\'lisi de muhalifi de herkes, Tayyip Erdoğan hakkında yazarken, 2- 3 kez düşünüyor. Sosyal medyadan çocuklar, artık \'beğen\' butonuna basamıyor. Muhalefet siyaseti susturulmaya çalışılıyor. Sadece kendi ve yanına almış olduğu eş sözcüsü Devlet Bahçeli\'nin konuşmasına tahammül ediyor, farklı düşüncelerin çıkmasına da tahammül etmiyor. Benim hakkımda açılan bu 8\'inci, 9\'uncu dava. Ne yapmışım? Ben küfür mü etmişim? Demişim ki \'Eğer Kılıçdaroğlu\'nu cezaevine atarsan başına dar ederim.\' Tekrar söylüyorum; CHP\'nin genel başkanını cezaevine atacak, CHP\'nin genel başkanını hapse atacak adamın başına Türkiye\'yi dar ederim.\"

Partisinden FETÖ\'cülerin çıkmadığını, ne kendisinin ne de kendisinden önceki milletvekillerinin FETÖ\'cülerle iş tutmadığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, şöyle konuştu:

\"Bugün kendi milletvekilliğini yapanlar, bugün bağıranlar, onların ellerinden plaket almışlardır. Bunu bugünkü milletvekillerine söylüyorum. Hadlerini bilsinler, otursunlar yerlerine. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiline laf söylüyorlar. Dini ne için kullanıyorlar? Sadece siyaset için kullanıyorlar. Nefret ekiyorlar. CHP\'yi FETÖ\'cülükle suçluyorlar. Bizim hiçbir il başkanımız, hiçbir milletvekilimiz, hiçbir genel başkan yardımcımızın içinden darbeci çıkmadı. Bir genel başkan yardımcımızın kardeşi Meclis\'i bombalamadı. Bir tane Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin yakını Boğaz Köprüsü\'nde sivil vatandaşlara kurşun sıkmadı. 15 Temmuz akşamı karnıyarık gibi AKP\'nin içi açıldı, yarısı darbeci FETÖ\'cü, yarısı AKP\'li çıktı. Hadlerini bilsinler, otursunlar yerlerine. Devletin bütün kurumlarını teslim eden sensin. Bu derneklerin, vakıfların açılışına gidip, koşup, hep önünde yer almaya çalışan sensin. En son Malatya\'daki Türkçe Olimpiyatları\'nda kimler konuşmuş? Bir bakın bir tane Cumhuriyet Halk Partili var mı ki? Şimdi CHP\'yi neyle suçluyorlar? FETÖ\'cü olmakla. Hadi oradan. Bizim içimizde darbeci çıkmadı, bizim içimizde kurşun sıkan çıkmadı, bizim içimizden bizden birileri çıktı. Bakın Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te korurken şehit olan polis Kemal Kılıçdaroğlu\'nun teyzesinin oğlu. Darbenin simgesi olan, darbecilere karşı hiç düşünmeden darbeci generali vuran Ömer Halis Demir\'in ağabeyi Niğde Cumhuriyet Halk Partisi\'nin il delegesi. Bir kendine bak, milletvekillerine bak, yakınlarına bak, kardeşlerine bak, el sıkıştıklarına bak, ortaklarına bak kim? Tamamı FETÖ\'cü. Hodri meydan, diyoruz. Araştıralım kimde \'ByLock\' var? Hodri meydan diyoruz.\"



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