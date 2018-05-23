CHP'li Ağbaba: Milli güvenliği tehdit eden grev değil OHAL'dir

T24 Haber Merkezi

Mersin Soda AŞ’de ilan edilen grevin yasaklanmasını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Milli güvenliği tehdit eden grevler değil, OHAL’dir, AKP’nin kendisidir” dedi. Ağbaba, “AKP iktidarının hukuksuz bir şekilde, tüm evrensel kuralları ve yasaları hiçe sayarak aldığı grev yasağını kınıyorum” diye ekledi.

Mersin Soda AŞ’de Petrol İş Sendikası ile işveren arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, fabrikada çalışan işçiler dün gece yarısı grev kararı aldı. Bunun üzerine sabaha karşı Bakanlar Kurulu kararı ile grev “milli güvenliği bozucu’’ nitelikte olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Ağbaba’ya konuya dair şu açıklamada bulundu:

“AKP iktidarı bu kararı ile bir kez daha işçi ve emek düşmanı politikalara sahip olduğunu gözler önüne sermiştir. İşçiler için anayasal ve evrensel bir hak olan grev hakkı AKP iktidarı tarafından bir kez daha hiçe sayılmıştır. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldığı toplantılarda OHAL’i işçilere karşı kullanıldığını defalarca vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda “şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayır, burada greve müsaade etmiyoruz, çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız" diyerek OHAL sürecinin işçilere ve emekçilere karşı nasıl kullanıldığını defalarca itiraf etmiştir.

"AKP, işçi ve emekçi karşıtı politikalarına devam edeceğini göstermiştir"

“İş yerlerinde cinayetlerin, baskıların, sözde erteleme adı altında grev yasaklamalarının günden güne arttığı 15 yıl boyunca AKP iktidarı, milyonlarca işçi ve emekçiyi yoksulluğa ve güvencesizliğe mahkûm etmiştir. AKP iktidarı Mersin Soda AŞ’de alınan grev kararını bir kez daha yasaklayarak, işçi ve emekçi karşıtı politikalarına devam edeceğini göstermiştir. Kanunda verilen yetkiyi ve çerçeveyi aşıp haksızca grevleri erteleme adıyla yasaklamak görevi kötüye kullanmaktır. AKP grevleri milli güvenliğe değil, kendisine ve OHAL’e tehdit olarak görüyor, yasak için kılıf buluyor. AKP iktidarının hukuksuz bir şekilde, tüm evrensel kuralları ve yasaları hiçe sayarak aldığı grev yasağını kınıyor, grev hakkı yasaklanan Mersin Soda AŞ. İşçilerinin onurlu mücadelesini selamlıyoruz.”