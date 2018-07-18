CHP'li Ağbaba: Meclis'e getirdikleri yasa teklifi OHAL'i aratır nitelikte

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, çıkarılan KHK'larla Türkiye'nin yasaklar ülkesi haline geldiğini belirterek "Şimdi 'OHAL'i kaldırıyoruz' diyorlar, Meclis'e getirdikleri yasa teklifinin bazı maddeleri OHAL'i aratır nitelikte. Kalkan OHAL değil sadece OHAL'in ismi" dedi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı "OHAL'le Geçen 2 Yıl/Sivil Darbenin Bilançosu" adlı raporda, OHAL'in işçi ve sendikalar, ekonomi, eğitim, basın, kamu çalışanları, cezaevleri ve sivil toplum üzerindeki etkileri ile bu dönemde yaşanan intiharlar ele alındı.

OHAL'in, AKP hükümetlerinin yıllardır gündeme getirip kamuoyu baskılarıyla geri adım attığı kamu personeliyle ilgili düzenlemeleri hayata geçirmek ve haklarını isteyen işçilerin, emekçilerin mücadelelerine müdahale etmek için bir fırsat olarak kullanıldığı belirtilen raporda, OHAL'le hayatın her alanında yasaklamalar, baskılar, hukuksuzluklar yaşandığı kaydedildi.

Raporda, iş dünyasında yaşanan baskı ve yasaklamalar şöyle sıralandı:

"Toplu iş sözleşmesindeki taleplerini açıklamak isteyen Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi Alstom işçilerinin basın açıklaması, 'OHAL'e dayandırılarak valilik kararıyla engellenmiştir.

İstanbul İMES sanayi sitesinde zam isteyen işçilere “OHAL” sopası gösterilmiş, işverenin işçilere “Bu yasalarla sizi bedava bile çalıştırırım” dediği iddia edilmişti..

Gemlik Gübre’de işçilerin işyerine giriş ve çıkışlarda ıslıklı protestoları “OHAL” gerekçesiyle engellenmeye çalışılmıştır.

AKSA Elektrik Elazığ Şubesi’nde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapılması isteğiyle başlattıkları iş yavaşlatma eylemleri “OHAL” nedeniyle 3. Gününde polis engeline takılmış, 25 işçi gözaltına alınmıştır.

Sendikalaşma aşamasındaki Türkiye genelinde faaliyet gösteren Tedi Mağazası işçilerine OHAL engeli çıkarılmış, OHAL yasakları ileri sürerek işçilerin biraraya gelmeleri engellenmiştir.

Birleşik Metal-İş üyesi General Elektrik işçilerinin yürüyüşü OHAL gerekçesiyle engellenmiştir.

Ermenek’te Özkar Madencilik’e ait maden ocağında çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için açlık grevine başlamış, aynı gün madene giren Jandarma komutanı, OHAL’i gerekçe göstererek işçilerden eylemlerini bitirmelerini istemiştir.

Bursa’da DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan ve direnişleri OHAL gerekçesiyle yasaklanan MSC Medlog Lojistik işçilerinin basın açıklaması OHAL gerekçesiyle engellenmek istenmiştir.

Birleşik Metal-İş Sendikasına üye oldukları bahanesiyle işten atılmaları üzerine direnişe geçen Yüksel Endüstri işçilerine polis saldırısı gerçekleştirilmiştir."

OHAL'in uzatılmasının ekonomi ağır bir bilanço çıkardığı belirtilen raporda "OHAL öncesi TÜFE yüzde 8,79 iken, Haziran 2018 de 12,15 e yükselmiştir. Bu dönem içinde TÜFE Yüzde 38 oranında artmıştır.

Dolar 20 Temmuz 2016 öncesi 2,98 iken , kısa süre önce 4, 92 ye yükselmiştir. 2 yıllık OHAL döneminde dolar yüzde 65 oranında artış göstermiştir.

OHAL öncesi faiz 10,25 ken, OHAL de yüzde 20,25 e yükselmiştir.

OHAL öncesi Benzin 4,34 lira, mazot 3,38 iken, 17 Mayıs tarihinde sabitlenen rakamlarla benzinin litre fiyatı 6,28 liraya , mazotun litresi ise 5,73 e yükselmiştir. Hükümet ÖTV den vazgeçmeyi bırakır ise benzinin fiyatı 6,61 ,Mazotun fiyatı ise 6,12 ye yükselecektir

Çeyrek Altın 30 Haziran 2016 da 206 lira iken, 30 Haziran 2018 de 306 liraya, gram altın 122 lira iken 184 liraya yükselmiştir" verileri yer aldı.

Raporda, 2016 yılı başında cezaevindeki hükümlü ve tutuklu sayısının 178 bin iken OHAL sonrası bu rakamın 229 bine çıkmıştığı belirtildi. OHAL'in adından cezaevindeki tutuklu sayısında yüzde 22.3 artış yaşandığı belirtilen raporda, tutuklu ve hükümlülerin nüfusa oranında Türkiye'nin Rusya'dan sonra ikinci olduğu kaydedildi.

Raporda, OHAL, sürecinde 5 bin 822 akademisyenkin, 33 bin 497 öğretmenin ve idari personelin görevden alındığı belirtilirken 114 bin 729 kişini ise kamudan ihraç edildiği kaydedildi.

"Tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısı 70 bin"

Türkiye'de 2 bin 542 çocuk tutuklu ve hükümlü bulunduğu kaydedilen raporda tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısının ise son dört yılda 25 kat artarak 70 bine ulaştığı belirtildi.

"Türkiye yasaklar ülkesi haline geldi"

Raporda, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) Türkiye'yi yasaklar ülkesi haline getirdiği, Suruç, 10 Ekim, Soma, Uludere anmalarından ağıt yakma, türkü söylemeye kadar onlarca etkinlik ve anmanın yasaklandığı belirtildi.

"Kalkan OHAL değil sadece OHAL'in ismi"

Öte yandan terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin değerlendirme yapan Ağbaba, "AKP Meclisi devre dışı bırakıp KHK'ler ile ülkeyi yönetmenin rahatlığına alıştı. Şimdi 'OHAL'i kaldırıyoruz' diyorlar, Meclise getirdikleri yasa teklifinin bazı maddeleri OHAL'i aratır nitelikte. Kalkan OHAL değil sadece OHAL'in ismi" ifadesini kullandı.