CHP’li Ağbaba: Kürecik’te milletvekiline kapanan kapı silah tüccarına açıldı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa “ Üsse girmek için Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Pentagon'a ve NATO Genel Sekreterliği’ne başvurdum her seferinde reddedildim. ABD silah lobisi temsilcisi bir ABD vatandaşı milletvekilinin giremediği üsse girerek inceleme yaptı.Milletvekillerine kapanan kapıların bir silah tüccarına açılmasını kınıyorum” dedi. Konuyu TBMM Genel Kurul’undan sonra önerge ile gündeme taşıyan Ağbaba’nın Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

ABD’li Ellison hangi tarihte üssü ziyaret etti?

- ABD vatandaşı RikiEllison hangi tarihte Türkiye’ye giriş yapmış, hangi tarihte Türkiye’den ayrılmıştır?

- Silah sektörü için lobi faaliyetleri yürüten RikiEllison hangi tarihlerde Kürecik Füze Kalkanı’nı ve Gaziantep Patriot Üssü’nü ziyaret etmiştir?

- ABD vatandaşı olan RikiEllison üslere hangi sıfatla girmiştir? Giriş- çıkış işlemleri hangi prosedüre göre yapılmıştır?

- RikiEllison isimli ABD vatandaşı, Kürecik’teki Kalkana ve Gaziantep Patriot Üssü’ne kimin izniyle girebilmiştir?İzin için resmi başvuru yapılmış mıdır?Yapılmışsa hangi kuruma / kurumlara yapılmıştır?

- T.C Başbakanı olarak belirtilen tesislere Milletvekillerinin girmesine izin verilmemesine rağmen, bir ABD’li silah tüccarının girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuyla ilgili bir işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?

- T.C. Başbakanı olarak belirtilen üsleri ziyaret ederek, içeride gerçekleştirilen çalışmalar hakkında siz de bilgi almayı planlıyor musunuz?