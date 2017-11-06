CHP’li Ağbaba, İnsan Hakları Komisyonu'nu göreve çağırdı: OHAL Komisyonu üyeleri gelip bilgi versin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, AKP’nin Olağanüstü Hal'de (OHAL) çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) kamudan çıkardığı personelleri adeta açlığa mahkum ettiğini söyledi. Vatandaşlara tek başvuru yolunu da işletmediğini belirten Ağbaba, OHAL Komisyonu üyelerinin Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na davet edilerek bilgi vermelerini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, OHAL Komisyonu'na başvuruların 14 Eylül 2017'de sona erdiğini belirterek, "OHAL Komisyonu karar vermediği her gün, mağdurların uğradığı hak ihlallerini artırıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba’nın komisyona yaptığı başvuru metni şöyle:

"TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na;

15 Temmuz 2016 günü, 250 yurttaşımızın şehit düştüğü bir darbe girişimi yaşanmış, darbe girişiminden 5 gün sonra, 20 Temmuz’da iktidar partisi ve MHP’nin oylarıyla OHAL ilan edilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, OHAL rejiminin kendisine tanıdığı yetkilere dayanarak, darbe girişimiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan çok sayıda kamu personelini memuriyetten çıkarırken, gazete, dergi ve dernekleri bu yetki kapsamında kapatmış, haklarında soruşturma dahi olmayan çok sayıda akademisyen ve kamu personeline yurt dışına çıkış yasağı koymuştur. OHAL hukukunun yarattığı hak ihlallerini incelemek amacıyla geç de olsa OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. 23 Ocak günkü Resmi Gazete’de kurulduğu ilan edilen komisyon, başvuru almaya ancak 17 Temmuz günü başlamış, başvuru süresinin dolduğu 14 Eylül’den bu yana 1,5 ay geçmesine karşın yapılan 101 bin 243 başvuru hakkında tek bir karar dahi vermemiştir.

101 bin 243 başvuru sahibi, bu komisyonun bir an önce çalışmasını beklemektedir. OHAL KHK’larıyla kamudan çıkardığı personelini adeta açlığa mahkum eden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, vatandaşlara bu ihraçlara yönelik gösterdiği tek başvuru yolunu da işletmemektedir. OHAL Komisyonu’nun karar vermediği her gün, vatandaşlarımızın uğradığı hak ihlali de artmaktadır.

OHAL KHK’larıyla tanınan haklar çerçevesinde OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyeleri yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Ancak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu’nun komisyonun yetkilerini düzenleyen 5’inci maddesi, “İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, Bakanlıklarla Genel ve Katma Bütçeli Dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir” hükmünü içermektedir. Bu nedenle, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin, dosyalara yönelik karar aşamasında yaşanan gecikme ve başvuruların nihai durumuna ilişkin bilgi vermeleri amacıyla komisyonumuza çağrılmalarını arz ediyorum."