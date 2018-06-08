CHP'li Ağbaba: Erdoğan'ın son çılgın projesinin de afişini assınlar; topkek için AK Parti

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'millet kıraathaneleri' projelerini eleştirdi. Ağbaba, “Biz iş diyoruz, aş diyoruz, Erdoğan kıraathane diyor. Herhalde işsiz bıraktığı milyonları düşünerek böyle bir karar aldılar” dedi.

Malatya’da Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret eden Ağbaba, gazetecilere de açıklamalarda bulundu. “Hem Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, hem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, hem de bizler, devamlı uzay teknolojileri diyoruz, bilim diyoruz, nano teknoloji diyoruz, yapay zeka teknolojisi diyoruz. Bir de Erdoğan var, dün çılgın projesini açıkladı.16 yılın sonunda diyor ki 24 saat açık Millet Kıraathaneleri açacağız. İçinde kek de olacakmış" diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

"Herhalde işsiz bıraktığı milyonları düşünerek böyle bir karar aldılar. Herkes işsiz kalacak ve zamanını kıraathanelerde geçirecek. AKP’nin vizyonu bu işte, kıraathane açmak. Bunun da afişini asın, ‘Topkek İçin AK Parti’ diye. Yapsalar bile, bu kıraathaneleri de yap işlet devret modeli ile yaparlar, 1 dolardan 1000 çay ve kek garantili olur, yine biz öderiz.”

"Sayın Erdoğan, sen 1954 doğumlusun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Hayal alemine geçiş yaptı" ifadesini kullanan Ağbaba, “Artık yaşlandı da ondan mı böyle, yoksa iktidarı kaybedecek olmanın etkisi midir bilinmez, hayal alemine geçiş yaptı. Daha önce de olmamış olayları olmuş gibi anlatmasına şahit olmuştuk da, artık bu durumu da ilerlemiş. Daha önce büyük kızı Esra’nın, 80 darbesi öncesi kapısına not bıraktığını anlatmıştı. Ama kızı 83 doğumlu. Şimdi de hayal dünyasından yeni şeyler çıkmaya başladı. Dün diyor ki, 'Tek parti CHP döneminde 75 kişilik ilkokulda okudum'. Sayın Erdoğan, sen 1954 doğumlusun. 1954’te Demokrat Parti tam 4 yıldır iktidarda. Hayal aleminde yaşıyor” diye konuştu.

"Erdoğan’a hem sabır, hem şifalar diliyoruz"

Erdoğan’ın köprü satışı ile ilgili ifadelerini de hatırlatan Ağbaba, şöyle devam etti:

“Diyor ki köprüyü komünistler sattırmaya çalıştı, Özal sattırmadı. Halbuki tam tersi. Dün televizyon programında, Abdürrahim Karakoç yerine Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diledi. ‘Bugün miting yaptım’ diyor, nereye gittiğini unutmuş, kamera arkasından sufle veriyorlar Tarsus diye. Erdoğan’a hem sabır, hem şifalar diliyoruz. Muharrem İnce ve yükselen CHP Erdoğan’ı ne hale getirdi. Bunca yılın ardından emeklilik Sayın Erdoğan’a çok iyi gelecek.” dedi.