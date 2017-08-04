CHP'li Ağbaba: Çocuklarımız cemaatlere teslim ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, Türkiye'deki cemaat yapılanmasına tepki göstererek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve Türkiye'nin diğer önemli kurumları bir cemaate teslim edilmişti. Şimdi de çocuklarımız farklı farklı cemaatlere teslim ediliyor" dedi.

CHP'li Nazımiye Belediyesi'nin hizmete açılan yeni belediye binasının açılışı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağba, Nazimiye Kaymakamı Akın Zor, Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçicek ve çok sayıda vatandaşın katıldığı bir törenle yapıldı. Açılış töreninde konuşan Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın cemaatlere teslim edildiğini belirterek, 15 Temmuz'dan ders alınması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin bir cemaate teslim edilmesiyle yaşandığını anlatan Ağbaba, şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve Türkiye'nin diğer önemli kurumları bir cemaate teslim edilmişti. Şimdi de çocuklarımız farklı farklı cemaatlere teslim ediliyor. Çocuklarımız farklı farklı tarikatlara teslim ediliyor. Dünya aya giderken bizim hükümetimiz tarikatlarla anlaşma yaparak çocukların eğitilmesini tarikatlara emanet ediyor. Tüm dünyadaki devletlerin asil görevi eğitimdir. Eğitimi bütün çocuklara ulaştırmaktır."

"Darbe girşimi olmuşsa, laiklikten vazgeçildiği için"

Türkiye'deki darbe girişiminin gerçekleşmesinin sebebinin 'Laiklikten vazgeçilmesi' olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Maalesef ülkemizde farklı farklı tarikatlar çıkıyor. Şimdi ortaya çıkan anlaşmaları görüyoruz ki, hem yurt konusunda daha önce önü açılmıştı, şimdi de eğitim verilmesi tarikatlara yetki veriliyor. Bu durum hükümete de kar getirmez Türkiye'ye de kar getirmez. Bugünkü tarikatların eğitimi orta çağda kalan bir zihniyettir. Bütün dünya bilgisayarlarla teknolojiyle eğitime geçmişken bizim hükümet çocuklarımızı tarikatlara teslim etmesini anlamak mümkün değil. Hala ders almamışlar hala akıllanmamışlar. Eğer bir darbe girişimi olmuşsa Türkiye laiklikten vazgeçtiği için, Türkiye bir cemaate teslim edildiği içindir. Şimdi o cemaat bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bilmem ne cemaatine, Sağlık Bakanlığı bilmem ne cemaatine teslim ediliyor. Ama Türkiye bunlara bu duruma teslim olmayacak" dedi.

"Komisyonu kurmak için önerge vereceğiz"

Türkiye'deki cemaat yapılanmalarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulması için girişimde bulunacaklarını ifade eden Veli Ağbaba, "Önümüzdeki günlerde bu cemaat yapılanmalarıyla ilgili TBMM'e bir araştırma önergesi vereceğiz. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de diğer yerlerde acaba bakanlığı bakan mı yönetiyor cemaat mı yönetiyor, bakanlığı tarikat liderleri mi yönetiyor bunun ilgili bir araştırma komisyonu kurulması için bir önerge vereceğiz TBMM'ye" dedi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba ve yanındaki partililer, Ramazan Köyü'ne giderek, burada CHP Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in kabri başında dua okudu.