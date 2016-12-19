CHP'li Ağbaba: Cezaevi inceleme başvurularımızın hiçbirine yanıt gelmedi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminden sonra fiziki koşulların zorlandığı cezaevlerinde hak ihlallerinde inceleme yapılarak önlem alınması için Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na yaptıkları üç başvuruyu yanıt verilmediğini söyledi. Ağbaba, "15 Temmuz’dan sonra ülkenin sorunları ne kadar ağırlaşmışsa cezaevlerinde 5 kat daha artmıştır" dedi.

"Heyet olarak gidip inceleyelim"

CHP’nin, İnsan Hakları Komisyonu’na ilk iki başvurusu "OHAL süresinde çeşitli yerlerden ihbar, telefon, mektup ve mağdur yakınlarının işkence" iddialarının araştırılması için yapıldı. Bu başvurunun ardından, tutuklu milletvekilleri, gazeteciler ve akademisyenlerin durumunun heyet olarak incelenmesi talep edildi. Ancak, 15 Temmuz’dan sonra yapılan üç başvuruya da yanıt gönderilmedi.

"Kars Cezaevinde eksi 20’de atölyede kalıyorlar"

CHP Cezaevi Komisyonu ve milletvekilleri olarak mümkün olduğu kadar her yere gitmeye çalıştıklarını söyleyen Ağbaba, cezaevlerinin tıka basa dolu olduğunu, tutuklu ve hükümlülerin boş buldukları yerde çoğunlukla da nöbetleşe uyuduklarını ifade etti. Ağbaba, en son Kars’a giden milletvekillerinin izlenimlerine dikkat çekti ve "Kars’ta mahkumlar eksi 20 derecede atölyede yatıyormuş. Bunu cezaevi yapan arkadaşlarımız aktardı" dedi.

Cezaevlerinde 15 Temmuz yasakları kapsamında açık görüş, telefon görüşmeleri, kitap ve muhalif televizyon kanallarının izlenmemesi gibi bir çok yasak ve sınırlama getirildiğini de dikkat çekti.

CHP’nin Meclis İnsan Hakları üyelerinin toplu imzasıyla İnsan Hakları Komisyonu’ndan yanıt gelmeyen en son başvuruları şöyle:

"15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü Hal ile birlikte ülkemizde on binlerce gözaltı ve tutuklamalar yaşandı. Bu tutuklamalar darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik operasyonlar çerçevesinde başlamış olsa da, daha sonra kapsam muhalif kesimlere yönelik olarak genişledi. Tutuklananlar arasında gazeteciler, belediye başkanları, milletvekilleri ve genel başkanlar bulunmaktadır. Ancak bu kişilerin cezaevi koşullarının olumsuzluğu ile ilgili basın yayın organlarında çeşitli iddialar yer almaktadır.

"Cezaevlerinde bulunan gazeteciler, belediye başkanları, milletvekilleri ve genel başkanların görüş ve telefon haklarının kısıtlandığı, yapılmak istenen ziyaretlerin engellendiği, kitap yasaklarının konduğu, mektup gönderimine ve avukatları ile görüşmelerine dahi engel konulduğu gibi hususlar, hem gözlemlerimiz hem de basın yayın kuruluşlarındaki haberlerle desteklenmektedir. Ayrıca söz konusu kişilerin IŞİD üyesi tutuklu ve hükümlüler ile birlikte aynı blokta tutulduğu gibi iddialar bulunmaktadır."

"İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, şu anda tutuklu bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi milletvekilleri ile belediye başkanları ve gazetecileri ziyaret etmelidir. Tüm bu nedenlerle, OHAL sonrası yaşanan hak ihlallerinin tespiti ve tutuklu milletvekillerinin yaşadığı sorunların yerinde incelenmesi amacıyla cezaevlerine ziyaretlerde bulunulması hususunda Komisyon Başkanlığı olarak gereğinin yapılmasını arz ediyoruz.