CHP'li Ağbaba: Bugünkü tutuklu gazeteci sayısı 12 Eylül’ün iki katı

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından verilen “Tutuklu gazetecilerle” ilgili Meclis Araştırma önergesi TBM Genel Kurulu’nda muhalefetin desteğine rağmen AKP oylarıyla reddedildi. Önerge sahibi Ağbaba, “Başbakan ‘Batsın böyle gazetecilik’ diyor. Yıllardan beri ‘ağabey’ dediği ‘Hasan Ağabeyi ‘anında işsiz kalıyor. Eski İçişleri Bakanı resim çizen ressamı, şiir yazan şairi terörist ilan ediyor “dedi. Tutuklu gazeteci sayısını 1980 darbesindeki rakamla anlatan Ağbaba, “12 Eylülde tutuklu gazeteci sayısı 31 iken bugün Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısı bunun iki katından fazla. Kenan Evren diyor ki: " Boynuz kulağı geçti. Ben AKP ile gurur duyuyorum” dedi.

Tutuklu gazetecilerin durumlarının basın ve düşünce özgürlüğü bağlamında yasal düzenlemelerle yeniden değiştirilmesi için hazırlanan Meclis araştırması, CHP Grubunun talebi üzerine diğer önergelerin önüne çekilerek Genel Kurul gündemine getirilerek görüşüldü. CHP’nin Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Üyesi Ağbaba, şunları söyledi:

‘Dünyanın en büyük gazeteci zindanı Türkiye’

Ben ve arkadaşlarım dünyada en çok tutuklu gazeteciyi ziyaret eden milletvekilleriyiz. Bu durum, hem benim açımdan hem de her milletvekili açısından, demokratik bir ülkede utanç duyulması gereken bir durumdur.

Eğer demokrasiye inanıyorsak, eğer gerçekten demokratsak bu durumdan her milletvekili teker teker utanç duymalıdır. Bir ülkede gazeteci özgürce haber yapamıyorsa, özgürce yazı yazamıyorsa, özgürce iktidarı eleştiremiyorsa ve yazdıklarından dolayı cezaevine atılıyorsa bu rejimin adı demokrasi değildir.

70’e yakın gazeteci zindanda

Eğer bir gazete patronu korkusundan, "Başbakan benim veli nimetimdir." diyorsa yaşadığımız rejimin adı demokrasi değildir. İşte, bugün AKP iktidarının Türkiye'yi dünyanın en büyük gazeteci zindanı hâline getirmesinin sebebi budur. 70'e yakın gazeteci fiziki olarak zindanda geri kalan gazeteciler ise açık hava hapishanesinde bulunmakta" dedi.

Basın özgürlüğünde dünyada 154.sıraya geriledik

Rakamlar ortada, İran'da 45; Çin'de 32; monarşiyle yönetilen Suudi Arabistan'da 4; Bahreyn'de 1; AKP'nin, iktidarın değişmesi için çabaladığı Suriye'de 15 gazeteci tutuklu. Biz de 70’e yakın. Ülkemiz için utançtır, ülkemiz için kara bir lekedir.

Uluslararası Gazetecilik Koruma Komitesi raporuna göre, dünyada en çok gazetecinin hapsedildiği ülke Türkiye, hemen ardından İran ve Çin geliyor. Bu da, AKP'nin, on iki yılda yakalamış olduğu önemli başarılardan birisi. Basın özgürlüğü 2005'ten beri sürekli gerilemektedir, 2005'te Dünyada 98'inci sıradayken 2012'de 148'inci sıraya gerilemişiz, şu anda 154'üncü sıradayız.

Libya ve Tunus bizden daha özgür

Burkina Faso, Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Tunus bizden çok daha özgür. Düşünmeyi, konuşmayı, yazmayı yasaklarsanız tabii ki bu tablo ortaya çıkar.

Başbakan’ın ‘Hasan Ağabeyi’ işsiz kaldı

Başbakan ‘Batsın böyle gazetecilik’ diyor ve yıllardan beri ‘ağabey’ dediği Hasan Ağabeyi anında işsiz kalıyor. Medya patronlarına "Maaşını sen veriyorsun arkadaş, bu adamları köşe yazarı olarak nasıl tutuyorsunuz?" diyor. Patronları, muhalif gazetecileri işten atmaları için zorluyor, herkese hakaret davası açıyor, yayınlanmamış bir kitabı -dünya tarihinde dünya literatürüne yazılan bir şeyi yapıyor- bombaya benzetiyor. Yetmiyor, eski İçişleri Bakanı resim çizen ressamı, şiir yazan şairi terörist ilan ediyor. Gazeteciler yalnızca mesleklerini yaptıkları için terör örgütü üyeliğinden dava açılıyor, yaptıkları haberleri veya yazdıkları köşe yazıları suç sayılıyor.