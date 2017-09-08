CHP'li Ağbaba: Bakan Yılmaz, Atatürk'ü unutturmak yerine yurtlardaki çocuk tacizleriyle uğraşsın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yeni müfredatla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Atatürk’ü, Türk tarihini, tarihimizi unutturmak silmek yerine, bugün halen her tarafta çocuklara yapılan tacizi, çocuklara yapılan insanlık dışı muamelelerle uğraşsa çok daha iyi yapar" dedi.

Ağbaba, DHA'ya yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemlerde ciddiyetini kaybettiğini öne sürerek şunları söyledi:

"Türkiye’nin en önemli bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığıdır. Maalesef Milli Eğitim Bakanı son günlerde yaptığı açıklamalarla ciddiyeti kaybetmiş durumdadır. Dün Atatürk tartışmasıyla ilgili Atatürk’ün müfredattan çıkarılmasıyla ilgili yapılan tartışmada, ‘Beden Eğitimi dersinde zaten var’ diyor. Aklımızla alay ediyor. Ben buradan sayın bakana bir çağrı yapmak istiyorum; sayın bakan Atatürk’ü, Türk tarihini, tarihimizi unutturmak, silmek yerine, bugün halen her tarafta çocuklara yapılan tacizi, çocuklara yapılan insanlık dışı muamelelerle uğraşsa çok daha iyi yapar."