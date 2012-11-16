CHP'li Ağbaba: Ahmet Kaya'nın mezarı Malatya'ya getirilmeli

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, ölümünün 12. Yılında Ahmet Kaya için, “Malatya’nın gururudur” dedi ve mezarının Malatya’da bir beldeye getirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

12. ölüm yıldönümünde Ağbaba’nın, mezarın getirilmesi çağrısını içeren Ahmet Kaya mesajı şöyle:

“Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan, Malatyalı büyük sanatçı Ahmet Kaya’nın vefatının üzerinden 12 yıl geçti. 12 Eylül Faşist rejiminin en ağır koşullarında, devrimci ve demokratlara yönelik uygulanan baskı ve zulümlerin gölgesinde protesto müziğini ortaya koyan Ahmet Kaya, tavrını eserlerinin sözlerine ve müziğine yansıtmıştır.

‘Herkes susarken; direnişin simgesi oldu’

Herkesin sustuğu zaman konuşabilen, korkmadan gerçekleri dillendiren sanatçı kimliğini ölümüne kadar devam ettirmiştir. Halkının yaşadıklarını, halk ağzıyla ve bir ozan diliyle haykırırken direnişin simgesi olmuştur. Bu nedenle Ahmet Kaya sadece bir sanatçı değil, devrimci bir halk adamı, ilerici ve aydın bir kişiydi. Ahmet Kaya, Türkiye’de baskıların, haksızlıkların, hukuksuzlukların son bulması için verdiği mücadeleyle her zaman ayrı bir yere sahip olacaktır.”

‘Mezarı getirilmeli’

Veli Ağbaba, Ahmet Kaya’nın Malatya’nın gurur kaynaklarından biri olduğunu kaydederek, “Malatyalılar Ahmet Kaya’yı bağırlarına basmak istiyor. Ahmet Kaya’nın mezarının memleketi Malatya’da bir beldeye getirilmesi için yetkililere çağrımızı yineliyorum. Ahmet Kaya’nın anısı önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum” dedi.