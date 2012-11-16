T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Ağbaba: Ahmet Kaya'nın mezarı Malatya'ya getirilmeli

CHP'li Veli Ağbaba, Ahmet Kaya'nın Fransa'daki mezarının Malatya'ya getirilmesi için yetkililere seslendi

16 Kasım 2012 15:29

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, ölümünün 12. Yılında Ahmet Kaya için, “Malatya’nın gururudur”  dedi ve mezarının Malatya’da bir beldeye getirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

12. ölüm yıldönümünde Ağbaba’nın, mezarın getirilmesi çağrısını içeren Ahmet Kaya mesajı şöyle:

“Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan, Malatyalı büyük sanatçı Ahmet Kaya’nın vefatının üzerinden 12 yıl geçti. 12 Eylül Faşist rejiminin en ağır koşullarında, devrimci ve demokratlara yönelik uygulanan baskı ve zulümlerin gölgesinde protesto müziğini ortaya koyan Ahmet Kaya, tavrını eserlerinin sözlerine ve müziğine yansıtmıştır.

 

‘Herkes susarken; direnişin simgesi oldu’

 

Herkesin sustuğu zaman konuşabilen, korkmadan gerçekleri dillendiren sanatçı kimliğini ölümüne kadar devam ettirmiştir. Halkının yaşadıklarını, halk ağzıyla ve bir ozan diliyle haykırırken direnişin simgesi olmuştur. Bu nedenle Ahmet Kaya sadece bir sanatçı değil, devrimci bir halk adamı, ilerici ve aydın bir kişiydi. Ahmet Kaya, Türkiye’de baskıların, haksızlıkların, hukuksuzlukların son bulması için verdiği mücadeleyle her zaman ayrı bir yere sahip olacaktır.”

 

‘Mezarı  getirilmeli’

 

Veli Ağbaba, Ahmet Kaya’nın Malatya’nın gurur kaynaklarından biri olduğunu kaydederek, “Malatyalılar Ahmet Kaya’yı bağırlarına basmak istiyor. Ahmet Kaya’nın mezarının memleketi Malatya’da bir beldeye getirilmesi için yetkililere çağrımızı yineliyorum. Ahmet Kaya’nın anısı önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum” dedi.

ETİKETLER

chpveli ağbabaahmet kayamezarfransamalatya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24