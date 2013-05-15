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CHP'li Ağbaba: 4. Murat gizlice içiyordu, sirozdan öldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gelecek haftaya kadar çalışma yapacak

15 Mayıs 2013 17:57

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan alkolün reklamından tüketimine, satış ve üreticiye kadar bir dizi sınırlama öngören AKP’lilerin torba yasa teklifi, tartışmalar eşliğinde alt komisyona gönderildi. 

Komisyonda, “4. Murat” tartışması ve benzetmeleri tartışıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP sıralarına, “4. Murat’ın ruhuna rahmet okuttunuz” diye seslendi. “4. Murat gizlice içiyordu. Sirozdan öldü” diyen Ağbaba’ya, AKP sıralarından tepki gösterildi.

CHP, teklifin mimarlarından AKP Manisa Milletvekili Recai Berber’e “4. Recai” diye sataştı. Berber, bu benzetmenin yakışıksız olduğunu söyledi. AKP ile CHP arasında bu kez de “provokatör” tartışması çıktı. Ağbaba gibi komisyon üyesi olmayan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, usul tartışması açması AKP’yi kızdırdı. 

AKP’liler “provokatör” deyince, CHP’li Ağbaba, “Asıl provokatör sizsiniz. Niye rahatsız oluyorsunuz bu konuşmadan” diye bağırdı. CHP’li komisyon üyesi Mevlüt Aslanoğlu’nun firma adını vermesine, AKP Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, “Reklam yapma. İnsanın beynini süngerleşmesinden gurur duymam” diye tepki gösterdi.

Yüksek ses ve gerilim hakkında kısa bir ara verilen toplantı, daha sonra teklifin alt komisyona gönderilmesiyle rahatladı.

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