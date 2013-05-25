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Politika

CHP'li Ağbaba: Alkol yasağını getirenleri Allah'a havale ediyorum

Ağbaba'nın 'Uludere katliamının emrini veren Başbakan alkollü müydü?' sözleri Genel Kurul'da ortamı gerdi

25 Mayıs 2013 23:58

TBMM'de alkol ile ilgili düzenlemelerin görüşülmesi sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, "Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum" sözü dikkat çekti. AKP'li Şamil Tayyar, Ağababa'nın bu sözünü ti'ye alarak Twitter'dan  "CHP'li Veli Ağbaba alkol yasağı getirenleri Allah'a havale edıyorum demiş! Allah razı olsun..." şeklinde yanıt verdi.


'Uludere katliamının emrini veren Başbakan alkollü müydü?'

 

CHP'li Ağbaba'nın, Başbakan Erdoğan'a yönelik sözleri Genel Kurul'da ortamı gerdi. Ağbaba, "Uludere katliamının emrini veren Başbakan alkollü müydü, Madımak'ı yakanlar alkollü müydü, Reyhanlı'da saldırı emrini veren caniler alkollü müydü, Hrant Dink'i öldürenler alkollü müydü, N.Ç'ye tecavüz edenler alkollü müydü diye merak ediyorum" diye konuştu.

 

'Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum'


4. Murad'ın resmini gösteren Ağbaba, "Herkesin 4. Murad'dan özür dilemesi lazım, ona rahmet okuttunuz. 4. Murad bütün ülkede alkolü yasakladı ama kendisi 28 yaşında aşırı alkolden öldü. Allah rahmet eylesin. Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.


 

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