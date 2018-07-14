CHP'li Adıgüzel'den seçim gecesine ilişkin iddialara yanıt

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Seçimde gerekirse yapay zeka kullanacağız” açıklamasına rağmen, seçim gecesi Anadolu Ajansı’na alternatif oluşturmak amacıyla kurulan Adil Seçim Platformu’nun çökmesi ve sağlıklı veri akışı sağlanamaması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 50 bin sandıktan veri alamadığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır” açıklamasında bulunan Adıgüzel, “Başta Şanlıurfa olmak üzere, bazı illerde ıslak imzalı tutanağa erişilememesinde temel sebep sandıklara yönelik görevli atamalarından kaynaklı eksikliklerden ziyade, büyük ölçüde seçim günü yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan; sandık görevlisi ve müşahitlerin darp edilmesi, güvenlik güçleri tarafından engellenmeleri veyahut sandık bölgelerine alınmamalarından kaynaklı yaşanan ve kimi zaman vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden fiil ve eylemlerdir” dedi.

Adil Seçim Platformu’nun AA verilerini kullandığı iddiasını da yalanlayan Adıgüzel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin AA ile herhangi bir veri anlaşması yoktur. YSK verileri, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi il/ilçe Başkanlıkları ve okul sorumluları tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne iletilen ıslak imzalı tutanakların resmi sonuçlar ile karşılaştırması için kullanılmıştır. Bu kapsamda, 24 Haziran gecesi yapılan takipler ve itirazlar sonucunda Kahramanmaraş, Burdur, Osmaniye ve Çanakkale illerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili çıkarması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Adıgüzel’in yazılı basın açıklaması şöyle:

"24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından, bir süredir başta sandık güvenliği olmak üzere partimizin çalışmalarına yönelik birtakım iddialar kamuoyu gündemini meşgul etmektedir. Söz konusu iddiaların aydınlatılması ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek adına, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur.

24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri yüzde 88,19 gibi önemli bir katılım oranıyla gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, seçim öncesi ve seçim günü yaşanan tüm adaletsizliklere, eşitsizliklere ve OHAL koşullarına rağmen vatandaşlarımızın iradesinin sandığa doğru ve eksiksiz bir şekilde yansıması için başta 81 il ve 972 ilçe örgütümüz olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevlendirdiği 262 bin 181 sandık görevlisi ve müşahit, binlerce avukat ve milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın oyuna sahip çıkmak için canla başla mücadele etmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 50 bin sandıktan veri alamadığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Cumhuriyet Halk Partisi, diğer bileşenlerden gelen ıslak imzalı tutanaklarla birlikte yurt içi 180.524 sandıktan; Cumhurbaşkanlığı seçimi için 176.680, Milletvekilliği seçimi içinse 176.992 ıslak imzalı tutanağa ulaşmış, bu tutanakların sonuçlarını YSK’dan gelen resmi veriler ile karşılaştırarak gerekli tespitleri yapmış, itirazlarda bulunmuştur.

Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı seçimi için ulaşılabilen 176.680 tutanağın 166.020’si Cumhuriyet Halk Partisi il/ilçe başkanlıklarından ve okul sorumlularından secim. CHP .org.tr ve CHPNet mobil uygulaması üzerinden alınan sandık sonuç girişleri olup, 10.660’sı HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Oy ve Ötesi’nden elde edilen sonuçlardır.

Milletvekilliği seçimleri içinse, 176.992 tutanağın 171.046’sı Cumhuriyet Halk Partisi il/ilçe başkanlıklarından ve okul sorumlularından secim. CHP .org.tr ve CHPNet mobil uygulaması üzerinden alınan sandık sonuç girişi olup, 5.946’sı HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Oy ve Ötesi’nden elde edilen sonuçlardır.

Başta Şanlıurfa olmak üzere, bazı illerde ıslak imzalı tutanağa erişilememesinde temel sebep sandıklara yönelik görevli atamalarından kaynaklı eksikliklerden ziyade, büyük ölçüde seçim günü yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan; sandık görevlisi ve müşahitlerin darp edilmesi, güvenlik güçleri tarafından engellenmeleri veyahut sandık bölgelerine alınmamalarından kaynaklı yaşanan ve kimi zaman vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden fiil ve eylemlerdir.

Elde edilen sonuçların YSK’dan veya AA’dan gelen veriler olduğuna yönelik iddiaların da asılsız olduğunu bir kez daha tekrarlama gereği hissediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin AA ile herhangi bir veri anlaşması yoktur. YSK verileri, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi il/ilçe Başkanlıkları ve okul sorumluları tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne iletilen ıslak imzalı tutanakların resmi sonuçlar ile karşılaştırması için kullanılmıştır. Bu kapsamda, 24 Haziran gecesi yapılan takipler ve itirazlar sonucunda Kahramanmaraş, Burdur, Osmaniye ve Çanakkale illerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili çıkarması sağlanmıştır.

Son olarak, analiz ve araştırmalar için sandık sonuç tutanaklarına ulaşmak isteyen kurum/kuruluş veya kişiler CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı ile iletişime geçtikleri takdirde, bu verileri kendileri ile paylaşmaktan memnuniyet duyacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz."