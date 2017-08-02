CHP’li Adıgüzel: 13 çocuğun hayatını kaybettiği cezaevlerinde 2800 çocuk var

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in cezaevlerindeki çocuklara ilişkin yaptığı bilgi edinme başvurusuna gelen cevapta, cezaevlerinde 12-17 yaş arası 2 bin 800 çocuk olduğu, 2013 yılından bu yana ise cezaevlerinde, 6’sı intihar sonucu olmak üzere toplam 13 çocuğun yaşamını kaybettiği açıklandı.

CHP’li Adıgüzel’in bilgi edinme başvurusuna Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifeleri Genel Müdürlüğü tarafından gelen cevapta cezaevlerindeki çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

- Türkiye’de ceza infaz kurumlarında 232’si “açık”, bin 201’i “bir bölümü yüksek güvenlikli”, 1’i “müdürlük teşkilatı bulunmayan”, 27’si “yüksek güvenlikli”, bin 339’u “diğer kapalı olmak” üzere 12-17 yaş arası toplam 2 bin 800 çocuk bulunuyor.

- Cezaevlerinde 994’ü hükümlü, bin 715’i tutuklu olmak üzere 2 bin 709 erkek; 28’i hükümlü, 63’ü tutuklu olmak üzere 91 kız çocuğu bulunuyor.

- 4 Temmuz 2017 tarihi itibariyle çocuk hükümlü ve tutukluların suç profiline bakıldığında, 281 çocuk adam öldürme, 4’ü adam öldürmeye teşebbüs, 450’si cinsel suçlar, 18’i dolandırıcılık, 840’ı hırsızlık, 4’ü sahtecilik, 208’i terör, 511’i uyuşturucu, 333’ü yağma ve gasp, 94’ü ise yaralama suçundan dolayı ceza infaz kurumlarında.

- 2013-2017 yılları arasında yaşları 12 ile 17 arasında değişen 13 çocuk cezaevlerinde yaşamını yitirirken, bu çocuklardan 6’sının ölüm sebebi ise intihar. Cezaevlerinde 2013’te 2, 2014’te 6, 2015’te 1, 2016’da 2, Ocak 2017 – Haziran 2017 tarihlerinde ise 2 çocuk çeşitli nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi.

“Çocuklar yatağa aç gidiyor”

Gelen cevaba ilişkin konuşan Adıgüzel, “Tutuklu ve hükümlü olmak üzere cezaevlerinde kalan 3 bine yakın çocuk ciddi sorunlarla karşı karşıya. CHP Kadın ve Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu olarak, çocuk cezaevlerine ilişkin geçtiğimiz yıl yaptığımız ziyaret ve incelemelerde de ortaya çıktığı üzere; cezaevlerinde kameraların görmediği kör noktalar, psikologların yetersizliği, yabancı uyruklu çocuklara yönelik tercüman eksikliği, çocukların ihtiyaçları için ayrı bir ödenek olmaması, disiplin cezaları, çıplak arama, incelemeye muhtaç işçi koğuşları, çocuklara yönelik şiddet bu sorunların başında geliyor. Örneğin; görüştüğümüz çocukların birçoğu çıkan yemeklerin kötü olduğundan ve çoğu zaman karınları aç bir şekilde yatağa gittiklerini ifade etmiştir. Cezaevlerindeki çocukların sorunlarına yönelik acil adımlar atılmalı” ifadelerini kullandı.