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Politika

CHP'li adayı seçmezseniz 'yuh' olsun

Eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı emekli Tuğgeneral Şerif Saraoğlu, CHP'li aday için oy istedi

14 Ocak 2009 02:00

Eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı emekli Tuğgeneral Şerif Saraoğlu, yerel seçimler öncesinde tartışılacak bir çıkış yaptı. Kütahyalı seçmenlerden CHP'li aday için oy isteyen Saraoğlu, "Seçmezseniz 'yuh' olsun Kütahya'ya" dedi. 
 
Yazar Ferihan Beşli'nin 40. sanat yılı sebebiyle önceki gün düzenlenen 'onur gecesi' tartışmalı geçti. Geceye Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sami Fındıkoğlu, emekli Tuğgeneral Şerif Saraoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Nejat Özturan katıldı. Zaman gazetesinin haberine göre tören sırasında söz alan Saraoğlu, şunları söyledi:

"Yapılacak seçimler hayırlara vesile olsun. Bu kafayla giderseniz Kütahya çok hayırlara vesile olur. Bu memleketi insan edecek insanı seçmenizi çok rica ediyorum. 2 dönemdir Akşehirli'yi belediye başkanı seçtiniz. Utanın. Kütahyalılar utansın. Bunu alkışlamanızı rica ediyorum. Bu memlekete hizmet edeni seçin. Ben işaret ediyorum. CHP belediye başkanı adayı İsmail Hakkı Düğer'i seçin. Seçmezseniz 'yuh' olsun Kütahya'ya."
Bu konuşma üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Nejat Özturan ve bazı davetliler salonu terk etti.

Saraoğlu, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı görevi sırasında yaptığı 'laiklik duası' ile dikkat çekmişti. 1999 yılında başörtülü olduğu gerekçesiyle bir öğretmene ödülünü vermemişti. 2001 yılındaki bir törende ise Fazilet Partili Kütahya Belediye Başkanı Süleyman Canan'ı protokole almamıştı. 

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