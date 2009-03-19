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Politika

CHP'li adaydan üniversite sözü

CHP'nin Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar, Yenimahalle'ye üniversite kuracaklarını belirtti.

19 Mart 2009 02:00

CHP'nin Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar, Yenimahalle'ye üniversite kuracaklarını belirtti.


Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projelerden örnekler verdi.

Yenimahalle'de "Yenilikçi Uygulamalar Merkezi" açacaklarını belirten Yaşar, üniversitelerin teknoloji geliştirme merkezleriyle işbirliğine giderek, yatırımcı firmaları bu merkeze davet edeceklerini belirtti.

Yaşar, "Teknoloji üreten, yeni istihdam yaratan, gençlere yeni ufuklar açan Yenimahalle Üniversitesi'ni kuracaklarını" ifade ederek, gençlere, üniversiteye hazırlık kursları, yabancı dil eğitimi destekli meslek edindirme kursları verileceğini kaydetti.

Yenimahalle'ye belediye eliyle hastane açacaklarını da belirten Yaşar, daha yeşil bir Yenimahalle için "yerli bitkiler fidanlığı" kurulacağını, çöp toplama sisteminin yenileneceğini ve sokak hayvanları için barınak yapılacağını anlattı.

Yaşar, imar ve yapılaşma faaliyetleriyle ilgili de yapılardaki kalite kontrollerinin etkin hale getirileceğini, Çayyolu ve Batıkent gibi kentin yeni yapılaşan bölgelerinde imar planlarında kamuya ait alanların konut alanına dönüştürülmesi uygulamasına son verileceğini kaydetti.

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