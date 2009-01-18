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Politika

CHP’li adaydan partisine Sirmen uyarısı

CHP’nin İstanbul belediye başkan adaylığı için başvuran Ali Özcan, partisinin İstanbul adayını henüz belirlememiş olmasını eleştirdi.

18 Ocak 2009 02:00

CHP’nin İstanbul belediye başkan adaylığı için başvuruda bulunan işadamı Ali Özcan, partisinin İstanbul adayını henüz belirlememiş olmasını eleştirerek, “2004 seçimlerinde Sefa Sirmen’in ismi, seçime 28 gün kala açıklandı" dedi.

Eğer daha önce adayımız belli olsaydı aradaki 400 bin oy farkını kapatırdık. Rüzgâr varken yelkeni açmakta gecikmemeliyiz” dedi.

Ön seçim şartıyla aday adaylığı başvurusunda bulunan eski SHP İl Başkanı Özcan, bugüne kadar partiye kendisiyle birlikte Ercan Karakaş ve Çetin Gümüşoğlu’nun adaylık başvurusu yaptığını, ancak resmi adayların dışındaki isimlerin kamuoyunda tartışıldığını söyledi.

Seçim takviminin daraldığını ve CHP’nin adayını bir an önce açıklaması gerektiğini kaydeden Özcan, “Seçimlere 2.5 ay kaldı. Bir iki hafta içinde ön seçimi veya eğilim yoklamasını yapmalı, tüm örgütü sürece katarak adayımızı belirlemeliyiz. Seçimi kazanmak için zaman çok önemli. Adayımıza seçim çalışmaları yapmak, seçmenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçmek, projelerini anlatmak için yeterli süreyi tanımalıyız” diye konuştu.

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