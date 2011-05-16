-CHP'Lİ ADAY, DAVUTOĞLU İÇİN DESTEK İSTEDİ KONYA (A.A) - 16.05.2011 - CHP Konya 6. sıra Milletvekili adayı Durmuş Ali Karamut, Akören ilçesine bağlı Çatören köyünde gerçekleştirilen şenlikte, övgüler yağdırdığı Dışişleri Bakanı ve AK Parti Konya 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Davutoğlu için seçimlerde destek istedi. Çatören'de gerçekleştirilen bir şenlikte konuşan Karamut, Konya'nın Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi. Türkiye'nin de kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden Karamut, ''Dış politikadaki gelişmeler çok önemli, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Dışişleri Bakanı da Konyalı. Kendisiyle iftihar ediyoruz, onur duyuyoruz'' dedi. Konyalılar'dan Bakan Davutoğlu'na destek vermelerini isteyen Karamut, şunları kaydetti: ''Bakan Davutoğlu, konuşmalarında normalleşme sürecinden, tarihten ve Konya'nın başkent oluşundan bahsediyor. Ben de bu sözlerin hepsine katılıyorum. Konya'da 1 milyon 350 bin seçmen var. Ben sizden rica ediyorum. Lütfen her biriniz bir mum olarak, Sayın Davutoğlu'nun ateşini sürekli yanar halde tutun ki dış politikada Türkiye zaafa uğramasın.''