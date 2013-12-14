CHP'li aday adayı evinde öldürüldü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, CHP eski ilçe başkanı ve Mart ayında yapılacak seçimlerde belediye başkan aday adayı olan Abbas Taştan, evinde tabancayla öldürüldü.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Arguvan'da market işleten Abbas Taşkan'ın ilçe merkezindeki yalnız kaldığı evine saat 02.00 sıralarında geldi.

Otomobilini de çaldılar



Cahit Özçelik'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, evdeki eşyaları altüst eden kişi veya kişiler, Abbas Taştan'ı tabanca ile öldürdükten sonra evinin önünde bulunan otomobilini alarak kaçtı.

Olayın duyulması ile birlikte polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için kapsamlı soruşturma başlattı.

CHP Arguvan İlçe eski Başkanı Abbas Taştan, Arguvan Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklamış, ancak yapılan eğilim yoklaması sonucu seçilememişti.