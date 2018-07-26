CHP'li Abdüllatif Şener'den 'bedelli askerlik' teklifi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Bedelliden elde edilecek para şehit ailelerine harcansın" teklifinde bulundu.

Genel Kurulda bedelli askerlik görüşmeleri sırasında söz alan Abdüllatif Şener bedelliaskerlik için toplanan paranın şehit ailelerine harcanması için öneride bulundu. Son 6 yılda bedelli askerlikle ilgili 3 tasarı ya da teklifin geldiğini ifade eden CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, şöyle konuştu:

"Askerdeki yığılmaları önlemek için getiriliyor' deniliyor. Peki iki yıl sonra çıkarmayacağınız konusunda bir iddianız var mı? Yok. Çünkü, bürokrasi ve idarenin geleceği planlama kabiliyeti yoktur. Hükümetin böyle bir kabiliyeti olsaydı, kalıcı çözüm oluştururdu."