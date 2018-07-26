CHP'li 129 milletvekilinden "kurultay olmasın" açıklaması

CHP'de imza tartışmaları sürerken 59 il başkanının ardından son olarak 129 milletvekili olaganüstü kurultaya karşı çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Açıklamada, 12 milletvekilinin ise imzası bulunmuyor.

CHP’li 129 milletvekili olağanüstü kurultay talebine karşı açıklama yaptı. Milletvekilleri adına ortak açıklamayı CHP’nin en genç milletvekili Aysu Bankoğlu yaptı. Bankoğlu bildiriye 129 milletvekilinin imza koyduğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve tedavi gören Antalya Milletvekili Deniz Baykal’dan imza talebinde bulunulmadığını söyledi.

"Hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz"

Kurultaya karşı çıkan milletvekilleri, ortak açıklamalarında şunları dile getirdi: “24 Haziran 2018 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan tek adam rejimi, genel hukuk kurallarına ve Anayasaya aykırı bir şekilde her alanda hayata geçirilmeye başlanmıştır. OHAL’in süresiz hale getirilmesini öngören torba yasa ve uygulamasına karşılık Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak, haksız ve hukuksuz uygulamaların, insan hakkı ihlallerinin önüne geçebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve hayatın her alanında, kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz.”

"İmza sayıları üzerinden algı yaratmak partiye zarar veriyor"

"Kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz" ifadesine yer verilen açıklamada şöyle denildi: “Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı yaratmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır. Bu gün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Gurubumuzun bu iradesini sayın basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

12 milletvekili imza koymadı

CHP parlamento grubunun bildirisine 12 milletvekili imza koymadı. İmza vermeyen milletvekilleri içinde İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in de olması dikkat çekti. Metne imza koymayan milletvekilleri:

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

Bolu Milletvekili Tanju Özcan

Edirne Milletvekili Erdin Bircan

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

İstanbul Milletvekili Ali Şeker

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı

Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya

Yalova Milletvekili Özcan Özel