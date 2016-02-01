"CHP'in Anayasa Komisyonu'nunda gündeme getireceği 6 madde"

CHP'in, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nundaki gündeme getireceği 6 maddenin belli olduğu bildirildi. CHP, komisyonda, Anayasa değişikliğiyle birlikte darbe yasalarının eşzamanlı değiştirilmesini şart koşacak.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığında ilk toplantısını 4 Şubat Perşembe günü yapacak olan Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda; CHP’yi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan temsil edecek. CHP’nin, toplantıda gündeme getireceği başlıklar ve talepler şöyle:

Eş zaman

Darbe yasaları, Anayasa ile eş zamanlı olarak değişmeli. Gerekirse yasalar için yeni bir komisyon kurulabilir. CHP, “Önce Anayasa, sonra yasalar değişsin” yaklaşımını kabul etmeyecek. Aynı heyet, alt metinleri tarasın, alt metinlerle beraber çalışma yapsın.

Kurucu irade

Kurucu irade, diğer deyişle Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışılmayacak. Ne bu Meclis’in ne de komisyonun Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştirme yetkisi var.

Sistem ekseni

Anayasa çalışmaları, parlamenter sistem ekseninde yürütülmeli. Sistem, kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillenemez. Hükümet sistemi açısından parlamenter demokrasinin zaaflarını da giderecek yöntemler bulunmalı. Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin kısılacağı, TBMM’nin daha etkin çalışacağı hükümet sistemi hedeflenmeli.

Başkanlık boğmamalı

Başkanlık sistemi, Anayasa sürecini boğmamalı. Başkanlık sistemine yönelik tartışmaların parçası olmayız. Başkanlık sistemi, demokrasiyi ve Türkiye’nin üniter yapısını tehdit eder.

Oybirliği şartı

Komisyonda kararlar, oybirliğiyle alınmalı. Bu süreç, Anayasa yapımının yanı sıra darbe ile yüzleşme ve arınma için önemli bir olanaktır. Gerçekten darbe ile yüzleşme ve arınma niyetinde olanlar varsa masaya oturulmalı.

Komisyonlar

Meclis Başkanı, ihtisas komisyonlarını çalıştırmalı. Sanki “Sistem tıkanıyor” algısı yaratmak için özel bir çaba var. Hiçbir komisyon çalışmıyor. Uzlaşma Komisyonu’nda TBMM Başkanı’na “Komisyonları çalıştırın” çağrısı yapılmalı.