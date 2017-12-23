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Politika

CHP'i Ağbaba: Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ile Türkiye'de hukukun askıya alındığını öne sürdü

23 Aralık 2017 20:03

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ile Türkiye\'de hukukun askıya alındığını öne sürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Malatya il kongresine katıldı. Mevcut il başkanı Enver Kiraz ile Hasan Bülent Özkan\'ın aday olduğu kongrede konuşan Ağbaba, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra Meclis\'te alınan OHAL uygulaması kararını eleştirdi. 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ülkede hukukun askıya alındığını öne süren Ağbaba şöyle konuştu:
\"Şu an Türkiye bir sivil darbe tarafından yönetilmektedir. 20 Temmuz\'dan beri hukuk askıya alınmıştır. 20 Temmuz\'dan beri Anayasa çiğnenmektedir. 20 Temmuzdan beri insan hakları, demokrasi, hukuk denen bir şey yoktur. İnsanların mal ve can güvenliği yoktur. Ne için ve kime karşı yaptılar? Kimin için çıkarıldı OHAL; FETÖ için. Kime karşı uygulanıyor, kendine muhalif olan herkese karşı. Mağduriyetlerinin giderilmesi için bir komisyon kuruldu ama komisyon başvuru yapanların hepsini reddetti. Bu komisyon da AKP\'nin hukuksuzluklarını temizlemek için, olumsuzlukları meşrulaştırmak için kurulmuş bir komisyondur. Herkes biliyor ki bu insanlar arasında 150 bin mağdur insan var. Bu insanlar içerisinde geçmişte FETÖ ile mücadele eden solcular var, akademisyenler var, öğretim üyeleri var. Bunların meslekten ihraç edilmesinin tamamen hukuksuz olduğunu belirtmek istiyorum.\"

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