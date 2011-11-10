-CHP gensoru önergesini geri çekti TBMM (A.A) - 10.11.2011 - CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesini geri çekti. CHP Grubundan, TBMM Kanun ve Kararlar Daire Başkanlığına gönderilen yazıda, Başbakan Erdoğan hakkında verilen gensoru önergesinin geri çekildiği bildirildi. CHP, Başbakan Erdoğan hakkında, ''CHP'li belediyelerin, Alman vakıflarından kredi alarak terör örgütü PKK'ya yardım ettiği...'' yönündeki açıklamaları gerekçesiyle gensoru açılmasını istemişti. Bu durumda, 15 Kasım Salı günü TBMM Genel Kurulunda, BDP'nin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergesi görüşülecek.