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Politika

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yıldız görevden alındı  ANKARA (A.A)

19 Aralık 2011 21:09

-CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yıldız görevden alındı  ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, görevden alındı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, MYK'da gündemdeki konuların değerlendirildiği belirtildi.  ''CHP MYK toplantısında Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız'ın TBMM'de bir kadın gazeteciye yönelik yakışıksız davranışı ve kullandığı üslubun değerlendirildiği'' ifade edilen açıklamada, değerlendirme sonucunda İnaç'ın görevden alındığı kaydedildi.  Açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler'in MYK toplantısında ele alınan konular hakkında yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği de belirtildi. Bu arada CHP Parti Meclisi 22 Aralık Perşembe günü Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.  Kılıçdaroğlu, 23 Aralık Cuma günü ise Menemen'e giderek Asteğmen Kubilay'ın şehit edilişinin 81. yılı nedeniyle düzenlenecek anma törenine katılacak. Kılıçdaroğlu, Menemen Belediyesini ziyaret ederek, vatandaşlarla da bir araya gelecek.

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